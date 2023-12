La Civitus Allianz Vicenza prova a centrare i primi punti esterni a Fabriano

BASKET – SERIE B MASCHILE – Rinfrancata dal successo nel derby con la Virtus Padova che ha permesso di staccarsi dall’ultimo posto del girone, la Civitus Allianz Vicenza torna in campo domenica in trasferta sul campo della Janus Ristopro Fabriano posizionata a metà classifica con un conto in parità, 7-7, di partite vinte e perse. Alla sfida contro i berici i biancoblu ci arrivano dopo due trasferte consecutive e un periodo costellato da tre sconfitte consecutive.

L’ultimo confronto tra Fabriano e Vicenza risale all’ultima giornata di due stagioni fa, quando i padroni di casa vinsero 71-67 e si garantirono il primo posto in regular season: nei successivi playoff arrivò poi la promozione in A2 della Janus.

“Fabriano è una trasferta insidiosa, ma come lo sono tutte – afferma Diego Terenzi, mvp berico dell’ultima gara – D’altronde questo campionato è difficile e imprevedibile: ci siamo potuti preparare tutta la settimana per arrivare pronti a questa partita fondamentale, sbloccarci in trasferta già domenica non sarebbe male”.

Gli avversari

Alle conferme degli esperti Stanic e Centanni trascinatori del gruppo anche quest’anno, a disposizione del nuovo coach Grandi si sono aggiunti Granic, miglior marcatore, l’ala Negri e sotto i tabelloni Bedin, anche loro subito protagonisti. Minore apporto arriva dalla panchina con Bandini, Gnecchi e Giombini, ma la squadra è stata costruita per raggiungere anche in questa stagione i playoff.