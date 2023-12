Venerdì 15 dicembre la sedicesima “Corri Babbo Natale corri”

La sedicesima edizione di Corri Babbo Natale Corri colorerà il centro storico addobbato a festa venerdì 15 dicembre dalle 10 con partenza da piazza dei Signori.

La corsa accessibile a tutti sarà un’occasione per festeggiare l’arrivo delle delle vacanze natalizie e in particolare sarà un evento benefico con il quale raccogliere fondi per il Villaggio Sos Vicenza e per l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo guidata dal medico vicentino Alessandro Frigiola.

L’iniziativa è stata presentata in sala Stucchi dall’assessore allo sport Leone Zilio, dall’assessore all’istruzione Giovanni Selmo, per l’Ufficio regionale scolastico ambito VIII Vicenza da Maria Christina Young, per il Villaggio SOS dal presidente Valter Iposi, per l’associazione Bambini cardiopatici nel mondo da Luisa Frigiola, per Atletica Vicentina da Diana Tomasi, per Aics Vicenza da Elio Rigotto, per l’Associazione Alpini Vicenza da Leonardo Guaiana, dalla presidente di Csv Maria Rita Dal Molin e da Vicenza press.

«Corri Babbo Natale Corri è ormai un evento consolidato, immancabile appuntamento che anticipa le festività natalizie e che prenderà il via dal cuore del centro storico, da piazza dei Signori. Ci auguriamo che anche quest’anno i partecipanti siano numerosi e contiamo di arrivare a quota 2000 iscritti. Oltre ad essere un evento allegro e coinvolgente ha un’importante finalità benefica: anche quest’anno si supportano i più piccoli attraverso il Villaggio SOS e l’associazione Bambini cardiopatici nel mondo. Negli anni sono stati raccolti oltre 75 mila euro e coinvolti più di 30 mila partecipanti» – ha precisato l’assessore allo sport Leone Zilio.

«La manifestazione come di consueto coinvolgerà in parricolar modo i giovani, gli studenti tra i quali ci sarò anche io insieme all’assessore Zilio. In particolare a vestire i panni di Babbo Natale saranno i ragazzi delle scuole secondarie ma anche i più piccoli degli istituti comprensivi della città che avranno così l’occasione di stare insieme con l’occasione di aiutare i meno fortunati. Tutto questo è possibile grazie ai tanti partner coinvolti che ringraziamo per la preziosa collaborazione. L’ufficio istruzione, con le cucine centrali garantirà un momento conviviale» – precisa l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo.

E’ organizzato grazie alla sinergia tra Vicenza Press, AV Atletica Vicentina Run e il Comune di Vicenza, affiancati da Aics Vicenza, Loison Pasticceria e gli Alpini di Vicenza coordinati dal Gruppo di Monte Berico, attivissimi nel ristoro a panettone e cioccolata calda, grazie al latte della Centrale del Latte di Vicenza e alle cucine comunali. L’evento ha l’importante collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale ambito VIII Vicenza, del CSV Centro di servizio per il volontariato della provincia di Vicenza e di Croce Verde Vicenza per l’assistenza sanitaria. Lungo il percorso ci sarà la preziosa presenza della Polizia Locale, della Protezione Civile degli Alpini di Vicenza e di tanti volontari di Atletica vicentina. Un lavoro di squadra che negli anni ha permesso di raccogliere oltre 75mila euro coinvolgendo più di 30mila partecipanti in una mattinata scacciapensieri.

Tra gli iscritti, con i quali si punta a superare i 2000 partecipanti, ci sono gli studenti degli istituti Piovene, Rossi, Farina, l’Istituto Comprensivo 8, il Lampertico, il Montagna, il Da Schio e il Liceo Europeo di Vicenza.

La camminata è aperta a tutti: associazioni, gruppi, famiglie, singoli e chiunque voglia fare del bene in un clima di festa. Il nome dell’iniziativa non deve spaventare i meno propensi all’attività fisica. Corri Babbo Natale Corri! è soprattutto un’occasione per stare insieme e percorrendo lungo 3 chilometri circa. Il tragitto è adatto agli appassionati runner e a famiglie e ragazzi che preferiscono una passeggiata per il centro a passo libero, con passeggini o cagnolini al guinzaglio.

I premi sapranno valorizzare anche la creatività e la simpatia non solo la prestanza atletica.

A presentare l’iniziativa ci saranno Elisa Santucci e Maria Elena Bonacini di Vicenza Press con l’accompagnamento musicale, rigorosamente natalizio, a cura di Davide Massignan di Asi Vicenza e dall’associazione CreativeArt.

L’evento rientra nel progetto Sport di squadra a scuola di Aics nazionale promosso da Sport e Salute mandamento ministeriale per lo sport e ha il supporto di realtà territoriali come Banca delle Terre Venete, SVT e Aim.

Invariata in tutti questi anni la quota di partecipazione, interamente devoluta in beneficenza: 8 euro con abito da Babbo Natale o 3 euro con abito proprio o solo cappellino. Per tutti il ristoro a fine gara: panettone e cioccolata. È possibile pre-iscriversi o prenotare gli abiti (fino ad esaurimento scorte) al link https://bit.ly/babbi23 o contattando il Villaggio Sos Vicenza allo 0444513585 o via mail a info@villaggiososvicenza.it

Al traguardo premi e omaggi saranno destinati ai costumi più creativi e divertenti: per i primi arrivati, per il più giovane, il più anziano, le associazioni, le scuole e i gruppi più numerosi. Piccoli doni e ringraziamenti saranno offerti da Aics Vicenza e da Studioventisett, gestore del Villaggio di Natale, i mercatini nelle casette in legno lungo corso Palladio, piazza Biade e piazza Matteotti.

L’iniziativa è coordinata dagli assessorati allo sport e all’istruzione, da Studio Memo di Monya Meneghini e da grafica RoundDesign.