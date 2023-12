Per la Velcofin Vicenza mercoledì sera sfida “bollente” contro Umbertide

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Quarta partita in dodici giorni per la Velcofin Interlocks Vicenza, che mercoledì sera ospita, al palazzetto dello sport di via Goldoni, alle ore 20, la PF Umbertide nel recupero della quinta giornata di campionato, rinviata a causa della convocazione in nazionale di Iva Belosevic. Per le biancorosse si tratta di un match cruciale, da vincere assolutamente, per avvicinare in classifica le umbre e la zona centrale e per distanziare Vigarano e Abano.

Vicenza è tornata da Bolzano sconfitta: contro la squadra altoatesina è risultato decisivo un parziale nel finale di primo tempo, un break che ha tagliato le gambe alla squadra di coach Zara che ora deve riprendersi subito nel delicato match contro Umbertide.

Le ospiti nell’ultimo turno hanno battuto Abano, interrompendo una striscia di tre sconfitte consecutive e salendo a quota 6 punti in classifica. La Velcofin Interlocks deve cercare di ottenere i due punti per riavvicinare proprio le avversarie e staccare Vigarano. La posta in palio è quindi importante per non lasciare sfuggire il treno di centro classifica.

Umbertide è una squadra con cui Vicenza può sicuramente giocarsela alla pari: segna meno di 60 punti a partita, con poco più del 40% da due e il 23% da tre, numeri simili a quelli delle biancorosse. Sono però una compagine che gestisce abbastanza bene la palla e che a rimbalzo è andata, almeno finora, meglio della Velcofin Interlocks, con 35 carambole ad incontro.

La miglior realizzatrice di Umbertide è la pivot Federica Baldi: 12 punti e 8 rimbalzi di media, con uno spettacolare 43% da tre punti. La sua partner nel pitturato è Francesca D’Angelo: 9 punti e 5 rimbalzi ad allacciata di scarpe, con il 49% dentro l’arco. I pericoli offensivi maggiori poi arriveranno da Ludovica Sammartino, ala, e da Beatrice Scroscio, guardia, entrambe in doppia cifra di media. La playmaker è Chiara Cupellaro, che si dividerà i compiti con Federica Pompei, rientrata da poco da un infortunio. Agnese Gianangeli, Giorgia Paolocci, Giulia Colli e Martina Scarpato porteranno forze ed energie dalla panchina.