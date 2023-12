A Bolzano una trasferta ancora amara per la Velcofin Vicenza

Bolzano – Velcofin Vicenza 69-54

Parziali: 16-15, 21-9 (37-24); 11-17 (48-41), 21-13

Bolzano: Kotnis 6 (3/9, 0/4), Missanelli 20 (7/15, 4/8), Vella 11 (4/6, 1/2), Mazzucco, Giordano 3 (1/2); Schwienbacher 11 (4/11, 1/3), Egwoh 12 (5/9, 1/1), Gualtieri, Grassia 6 (2/2); Fracaro, Kob e Cela NE. All. Sacchi

Vicenza: Belosevic 6 (3/7, 0/1), Pellegrini 2 (1/3, 0/1), Vitari 13 (4/9, 3/4), Fontana 4 (2/3, 0/1), Peserico 12 (4/8); Togliani (0/6, 0/5), Assentato 7 (2/11, 1/2), Bevolo 5 (2/5, 0/1), Sturma 5 (1/7, 0/2), Ruffo; Reschiglian NE. All. Zara

Note. Bolzano: 26/53 al tiro, 7/18 da tre, 10/16 ai liberi. Rimbalzi 42 (Kotnis 11): 34 dif. + 8 off. Assist 15 (Schwienbacher 6), palle rubate 5 (Kotnis e Schwienbacher 2), stoppate 2 (Kotnis 2), palle perse 18 (Kotnis 5). Falli 15

Vicenza: 19/59 al tiro, 4/17 da tre, 12/16 ai liberi. Rimbalzi 26 (Belosevic 5): 19 dif. + 7 off. Assist 13 (Pellegrini 4), palle rubate 5 (5 giocatrici), palle perse 13 (Pellegrini 4). Falli 19



BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Non si sblocca in trasferta la Velcofin Interlocks Vicenza: le biancorosse, nella trasferta di Bolzano, si arrendono 69-54 alle altoatesine, venendo staccate nel secondo quarto e non riuscendo a recuperare nella ripresa. Non basta l’aver limitato le palle perse (13, contro le 18 della squadra di casa): Vicenza paga la grande serata al tiro delle padrone di casa (che chiudono con quasi il 50% dal campo e il 38% da tre) e l’esser stata completamente dominata a rimbalzo (42-26). Vitari top scorer vicentina con 13 punti, Peserico ne aggiunge 12. Ora, l’obiettivo è fare risultato nei due match in casa della settimana in arrivo, contro Umbertide e Matelica.

Come nella trasferta di Ponzano, il primo quarto della Velcofin è abbastanza positivo: dopo un’iniziale difficoltà, con le padrone di casa che vanno sul +4, le biancorosse ribattono colpo su colpo e riescono anche a mettere la testa avanti con una tripla di Vitari (10-11). Quindi, dopo il momentaneo pareggio dalla linea della carità con due liberi di Sturma, i primi 10’ si chiudono con Bolzano avanti di solo una lunghezza (16-15).

Tre punti in rapida successione di Bevolo nella seconda frazione rimettono Vicenza avanti (16-18), ma purtroppo questo sarà anche l’ultimo vantaggio delle beriche nel match. Da quel momento in poi, il primo tempo è tutto di marca bolzanina: l’Alperia Basket Club, trascinata da Egwoh e Missanelli, chiude la frazione infilando un 21-6 di parziale che spacca in due la partita e costringendo Vicenza alla pausa lunga sotto di 13 (37-24).

Nelle prime battute del secondo tempo è Peserico a suonare la carica, rendendosi protagonista di un mini-parziale di 6-0 che rimette Vicenza ad una singola cifra di svantaggio ad inizio ripresa (37-30). A frustrare i tentativi di rimonta biancorossa è Missanelli, che con un paio di triple consecutive rimette sempre Bolzano avanti di 10. Tuttavia, la frazione è comunque positiva, tanto che le biancorosse segnano con più continuità delle avversarie e riescono ad arrivare all’ultima pausa solo di 7 lunghezze (48-41).

A 8’ dalla fine, dopo una tripla di Assentato, il distacco si riduce addirittura a soli 4 punti (52-48), ma i successivi tre minuti sono decisivi: Vicenza non riesce a trovare più il bersaglio mentre

Bolzano ricomincia a segnare e piazza un parziale di 8-0 che rispedisce la Velcofin a 12 lunghezze di distacco. Le ragazze di coach Zara hanno il merito di provarci fino all’ultimo secondo, ma l’Alperia ormai è scappata e anzi, arriva ad avere anche 18 punti di vantaggio, prima che la gara si chiuda sul 69-54.

Per Vicenza è l’ottava sconfitta in nove partite e alla Velcofin ancora una volta è mancata la continuità, nell’arco di tutti e quaranta minuti, per riuscire a portare a casa i due punti. Ora, due partite consecutive in casa attendono le beriche: il recupero della sfida contro Umbertide (mercoledì 13 dicembre, alle 20) e il match dell’undicesima di campionato contro Matelica (domenica 17 dicembre, alle 18). Due gare chiave per cercare di migliorare la propria classifica e cercare di avvicinarsi alla zona centrale della classifica prima della sfida contro Vigarano, prevista per il 23 dicembre.