Per la Rangers Pallanuoto Vicenza debutto casalingo con il… botto: affondata Milano

Rangers Pallanuoto Vicenza – Waterpolo Milano Metanopoli 12-7 (3-1,5-2, 2-4, 2-0)

PALLANUOTO SERIE B – Quell’inizio di campionato che non ti aspetti

Prima di iniziare erano, ovviamente, ancora aperte le ferite dei play out che avevano portato all’amara retrocessione e il calendario proponeva l’esordio con due delle Squadre considerate tra le più forti del girone: quelle Imperia e Milano WP che dopo la retrocessione dalla A2 avevano manifestato la volontà di pronto riscatto ma dopo due partite il Vicenza si ritrova con 4 punti in classifica dietro al Piacenza, unica Squadra a punteggio pieno.

Grande prova del Vicenza che in casa ha ritrovato il suo fantastico pubblico, pronto fin dalla prima occasione a riempire le tribune con oltre 200 spettatori.

Il Vicenza dovrà affrontare molte partite senza uno dei suoi protagonisti, Enrico Meneghini, uscito dalla vasca di Imperia con una brutta frattura alla mano, sicuramente l’equilibrio del gioco vicentino ha subito e subirà cambiamenti ma questa sera tutti e 14 sono scesi in vasca per far sorridere il loro compagno, primo tifoso in tribuna.

Partenza col botto nei primi due tempi che hanno messo subito in chiaro come a Vicenza sarà dura per tutti.

E’ Riccardo Scotti Galletta ad aprire le danze, sarà poi il miglior marcatore vicentino con un gol per tempo, ma è tutta la Squadra a lavorare all’unisono portando tutti i giocatori in vasca ad avere occasioni da gol e facendo marcare il tabellino a sei dei nostri (Scotti G. 4 reti, Nick Serediuc 3, Santolin 2, Simioni, Damiano e Scocchi 1).

Ottimo esordio davanti al pubblico di casa di Nick che già ad Imperia aveva assunto il ruolo di protagonista e che oggi con i cambi tattici messi in atto dal solito attentissimo Mister Dal Bosco si è dedicato molto al gioco difensivo, davanti all’altro esordiente vicentino: Damiano Pellegrino, protagonista di stupende parate e autentico regista del reparto.

La classifica del girone si presenta già magmatica come lo scorso anno e ad oggi non è possibile alcun pronostico basato sui risultati delle due partite.

Certamente l’impegno a Monza il 17 dicembre, contro una delle protagoniste dello scorso anno, rappresenterà la terza delle sfide importanti di inizio campionato ma ora sicuramente ogni squadra studierà attentamente i filmati di questo ottimo Vicenza.