Dopo la sconfitta con Bisceglie per la Civitus Allianz Vicenza c’è il derby con Padova

BASKET SERIE B MASCHILE – In una partita a perdifiato per 40 minuti di gioco, la Civitus Allianz Vicenza si fa sorpassare in classifica dai Lions Bisceglie. Antonietti a 12 secondi dalla sirena finale ha dato speranza con la tripla del -2, ma l’ultima chance per impattare la gara arrivata nelle mani prima di Bugatti e poi di Terenzi si stampa con il pallone due volte sul ferro.

I pugliesi erano arrivati in terra berica dopo un breve ritiro a Ferrara e senza due giocatori: Ouandie, sospeso per motivazioni di natura tecnico-tattica e Dip, infortunatosi alla caviglia dopo pochi minuti. A trascinarli ci ha pensato l’ex di giornata Chiti in campo per 36 minuti e nel finale i canestri di Saladini.

Il nuovo acquisto Bugatti parte per la prima volta in quintetto e si mette subito in proprio per i primi due della gara. I due falli di Riva in due minuti cominciano a complicare le cose e la tripla di Chiti dall’angolo sigla il +10 ospite. Antonietti e Cernivani danno la scossa dall’arco, ma è ancora l’ex biancorosso per due stagioni a piazzare un sorprendente +15 per gli ospiti nella prima metà di gara.

Nella ripresa due triple di Ambrosetti e 10-2 di parziale in 5 minuti ridanno fiato all’Allianz, poi rientra Bugatti e ne mette 7 in fila più un assist in pochi minuti.

Gli ospiti però reggono e a tre minuti dalla fine il tabellone segna 61-67. Vicenza non riesce a risalire, nonostante le rotazioni più lunghe. Bisceglie non perde il ritmo per tutto l’incontro e, nonostante qualche sbavatura sul traguardo, ottiene due punti d’oro in classifica.

“Il problema non è tanto l’ultimo tiro mai primi due quarti e i 41 punti subiti in difesa – commenta Andrea Ambrosetti – In attacco stiamo migliorando partita dopo partita, i risultati ancora non arrivano e dobbiamo aggiustare alcune cose, però siamo sulla strada giusta. Dopo questa sconfitta la partita di sabato è davvero fondamentale: dobbiamo vendere cara la pelle e portare a casa il risultato, ce lo impone la classifica, il nostro morale e la nostra voglia di vincere”.

Sabato, infatti, la Civitus giocherà di nuovo in casa alle 18.30 nel classico derby.

I cugini padovani si trovano a due soli punti sopra in classifica e per Vicenza ci sarà l’opportunità dell’aggancio. Mercoledì sono stati sconfitti al palaRubano per 76-93 contro Ravenna, ma i ragazzi di coach De Nicolao hanno dovuto rinunciare al centro Molinaro, per infortunio muscolare, e a Scanzi per la febbre. Sono restati in partita fino al terzo quarto con Antelli, Cecchinato e Bianconi sugli scudi. Non c’è più invece tra le fila neroverdi il talento Marangon preso da Cividale in A2. Punto fermo per la sesta stagione in maglia Virtus capitan Ferrari.

Civitus Allianz Vicenza – Lions Bisceglie 70-73 (15-25, 15-18, 21-13, 19-17)

Civitus Allianz Vicenza: Fabio Bugatti 23 (7/15, 2/5), Andrea Ambrosetti 14 (3/4, 2/5), Luca Antonietti 8 (1/3, 2/3), Valerio Cucchiaro 6 (3/8, 0/1), Diego Terenzi 6 (2/3, 0/3), Luca Brambilla 4 (1/4, 0/1), Alessandro Riva 4 (0/1, 0/2), Stefano Cernivani 3 (0/2, 1/3), Andrea Campiello 2 (0/3, 0/0), Niccolò Lurini 0 (0/3, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Giovanni Brescianini 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 17 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Fabio Bugatti , Diego Terenzi 7) – Assist: 7 (Fabio Bugatti 2)

Lions Bisceglie: Manuel Saladini 16 (3/7, 2/4), Raphael Chiti 14 (2/8, 3/6), Soma Abati toure 14 (4/4, 1/2), Roberto Chessari 13 (2/7, 1/3), Janko Cepic 10 (2/5, 0/6), Constantin Maralossou 3 (0/1, 1/1), Marcelo Dip 2 (1/3, 0/0), Jacopo Ragusa 1 (0/2, 0/0), Simone Turin 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanotte 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 21 / 28 – Rimbalzi: 36 5 + 31 (Janko Cepic 14) – Assist: 8 (Raphael Chiti 3)