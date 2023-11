La Civitus Allianz Vicenza perde la sfida con Ozzano e capitan Cernivani

Non riesce la doppietta di vittorie alla Civitus Allianz Vicenza che cede in volata per 65-60 in casa dei New Flying Balls Logimatic Ozzano del nuovo corso a guida Augusto Conti. In classifica arriva così l’aggancio dei bolognesi che ritrovano il loro top player Cortese, rientrato dopo quattro partite di assenza, mentre alle assenze di Brescianini (problema muscolare alla coscia) e Carr (microfrattura alla schiena) si è aggiunta quella di Cernivani. A due minuti dal termine del primo periodo il ginocchio è andato di nuovo ko dopo un contatto di gioco che lo ha estromesso dall’incontro. In settimana gli esami clinici diranno l’effettiva entità dell’infortunio del capitano biancorosso che già la scorsa stagione ha dovuto saltare più di metà campionato.

La terza partita in sette giorni si fa sentire per entrambe le formazioni: ritmi bassi e tanti errori al tiro, ma l’avvio è tutto di marca Logimatic: 7-0 in tre minuti per i padroni di casa, con le quattro palle perse degli uomini di Cilio che lanciano in attacco Abega, talento scuola Olimpia Milano.

Per Vicenza zero falli in difesa fino all’ultimo secondo sul tiro da tre di Piazza, poi all’inizio del secondo periodo arriva un fallo tecnico alla panchina che sveglia la squadra: Brambilla già arrivato a quota 10 punti (alla fine top scorer con Abega a 20) tiene sotto la doppia cifra di svantaggio gli ospiti e lancia la rimonta fino al -2 dell’intervallo grazie ad una tripla dall’angolo allo scadere di Ambrosetti.

L’Allianz alza il muro in difesa e Terenzi in contropiede firma il sorpasso: è 0-8 il parziale al rientro dagli spogliatoi, ma nel finale di frazione Ozzano piano piano recupera dalla lunetta e chiude a -1.

Negli ultimi dieci minuti arriva il quarto fallo di Cucchiaro costretto agli straordinari, Terenzi e Antonietti con conclusioni di forza sotto canestro tengono vive le speranze biancorosse, ma l’ultimo disperato tiro per il pareggio proprio di Antonietti si stampa sul ferro

La squadra dopo due giorni di riposo riprenderà ad allenarsi martedì in vista della sfida di domenica 12 novembre in casa contro la Virtus Imola.

“Abbiamo perso a Ozzano quando nel terzo quarto, sul +9 per noi, abbiamo permesso un rientro facile – commenta il direttore generale Renzo Stella – Poi, nell’ultimo quarto, siamo andati in affanno. L’infortunio di Cernivani (ha giocato solo 3’20”) ha pesato perché avendo fuori anche Brescianini le rotazioni sugli esterni sono venute a mancare. La squadra ha combattuto, ha difeso, ma sotto il profilo della qualità del gioco in attacco non è riuscita a dar seguito alla gara contro San Severo. Abbiamo dimostrato difficoltà sotto i tabelloni dove il reparto lunghi ha collezionato pochi punti e rimbalzi. Campionato difficile ed ogni partita è una storia nuova perché a parte 2/3 formazioni di cilindrata nettamente superiore le altre stanno dimostrando che ad ogni turno ci sono sorprese, quanto meno per agonismo ed intensità tutte se le giocano con tutte. Dobbiamo lavorare, migliorare e trovare fiducia da qualche nuova vittoria”.

Aggiunge coach Manuel Cilio: “Nel terzo quarto abbiamo espresso una buona pallacanestro, ma nel momento del +9 abbiamo perso l’inerzia della partita con Ozzano che era in difficoltà: abbiamo sbagliato 3-4 possessi e non puoi regalare niente a nessuno in questo campionato. Siamo arrivati nell’ultimo quarto che avevamo finito la benzina, ho dei ragazzi eccezionali e l’assenza di Cernivani è pesata tanto in termini di entusiasmo ed energia: è un giocatore e una persona speciale”.

Logimatic Group Ozzano – Civitus Allianz Vicenza 65-60 (19-12, 11-16, 16-19, 19-13)

Logimatic Group Ozzano: Lionel Abega 20 (4/9, 1/6), Costantino Bechi 13 (4/11, 1/4), Riccardo Cortese 12 (2/3, 2/4), Alessandro Piazza 12 (2/6, 0/3), Giulio Martini 4 (2/3, 0/0), Keller cedric Ly-lee 2 (1/5, 0/0), Mattia Pavani 2 (1/2, 0/1), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Carlo Balducci 0 (0/1, 0/1), Federico Terzi 0 (0/0, 0/0), Joel Myers 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 21 / 24 – Rimbalzi: 39 8 + 31 (Costantino Bechi 9) – Assist: 10 (Alessandro Piazza 5)

Civitus Allianz Vicenza: Luca Brambilla 20 (5/7, 2/5), Diego Terenzi 13 (4/6, 0/4), Valerio Cucchiaro 8 (3/6, 0/0), Andrea Ambrosetti 7 (1/3, 1/3), Alessandro Riva 5 (0/5, 1/1), Luca Antonietti 5 (1/4, 0/4), Stefano Cernivani 2 (0/0, 0/1), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/1), Andrea Campiello 0 (0/0, 0/0), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Manganotti 0 (0/0, 0/0), Drjibril mattia Fall 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Valerio Cucchiaro 8) – Assist: 9 (Luca Brambilla 3)