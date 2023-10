Notte fonda per il LR Vicenza battuto per 3-1 dal Fiorenzuola: domenica il derby col Padova

Fiorenzuola – LR Vicenza 3-1

Fiorenzuola – Sorzi; Sussi, Bondioli, Silvestro, Oddi; Di Gesù (dal 84′ Beretta), Di Quinzio (dal 77′ Musatti), Stronati; Anelli (dal 67′ Gonzi), Alberti (dal 77′ Ceravolo), Morello (dal 67′ Omoregbe). A disposizione: Guadagno, Coghetto, Kenzin, Nelli, Cremonesi, Grisendi, Beretta, Pirola, Seck. Allenatore: Francesco Turrini

L.R. Vicenza – Confente; Ierardi, Golemic (dal 46′ Della Morte), Laezza; Valietti, Jimenez (dal 60′ Scarsella), Rossi (dal 46′ Ronaldo), Cavion, Greco (dal 54′ Costa); Rolfini (dal 60′ Pellegrini), Ferrari. A disposizione: Siviero, Massolo, Lattanzio, Sandon, De Maio, De Col, Talarico, Tronchin, Proia. Allenatore: Aimo Diana

Marcatori: 45′ Alberti (F), 68′ e 86′ Omoregbe (F), 81′ Pellegrini (LRV)

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli, assistenti Antonio Junior Palla di Catania e Luca Chiavaroli di Pescara, quarto uomo Andrea Paccagnella di Bologna

Ammoniti: Stronati (F), Potop (F), Laezza (LRV), Alberti (F), Costa (LRV)

Angoli: 2-1

Note: serata piovosa, terreno pesante

CALCIO SERIE C NOW – Notte fonda per il L.R. Vicenza che torna sconfitto per 3-1 dalla trasferta sul campo del Fiorenzuola.

Padroni di casa in vantaggio con l’asiaghese cresciuto nel settore giovanile del Bassano Thomas Alberti, raddoppio a metà ripresa con il neo-entrato Omoregbe. Accorcia le distanze con un bel colpo di testa Pellegrini su cross di Costa, ma nel finale ancora Omoregbe va via ancora in contropiede e batte Confente.

3-1 e terza sconfitta in quattro partite per i biancorossi, attesi domenica dal derby con il Padova.

Fischio d’inizio al Menti alle ore 14.