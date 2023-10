Martedì 7 novembre il 2° turno di Coppa Italia per LR Vicenza ed Arzignano Valchiampo

CALCIO COPPA ITALIA SERIE C – Si giocherà martedì 7 novembre il secondo turno di Coppa Italia per LR Vicenza ed Arzignano Valchiampo.

I biancorossi ospiteranno al Menti la Pro Patria alle ore 18.30 mentre i grifoni saranno di scena a Lumezzane, battuto per 2-0 nell’ultimo turno di campionato, con fischio d’inizio alle ore 14.

Il secondo turno eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione le società che avranno segnato il maggior numero di reti.

In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari

della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.