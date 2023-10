Con un gol per tempo l’Arzignano Valchiampo supera il Lumezzane

ARZIGNANO VALCHIAMPO – LUMEZZANE 2-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Molnar, Lakti, Balde (20’ st Zanon), Bordo, Grandolfo (28’ st Cazzadori), Gemignani, Barba (40’ st Milillo), Piana, Davi (20’ st Bernardi), Parigi (28’ st Canato). All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Raina, Lunghi, Boffelli.

LUMEZZANE: Galeotti, Pisano, Taugourdeau, Polignano, Moscati (32’ st Basso Ricci), Gerbi, Capelli (24’ st Kolaj), Ilari, Spini (32’ st Malotti), Regazzetti (32’ st Deratti), Righetti (24’ st Calì). All. Franzini. A disposizione: Filigheddu, Greco, Troiani, Pesce, Parodi, Dalmazzi, Poledri, Scremin, Cannavo.

DIRETTORE DI GARA: Zoppi di Firenze

RETI: 8’ pt Lakti, 30’ st Bernardi

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st

NOTE. Espulsi: Pesce. Ammoniti: Milillo, Regazzetti, Taugourdeau, Basso Ricci, Kolaj.

CALCIO SERIE C NOW – L’Arzignano Valchiampo supera il Lumezzane con un gol per tempo reti ed un’ottima prestazione di squadra.

Nel primo tempo sblocca subito il risultato il centrocampista Erald Lakti (8′) mentre nella ripresa raddoppiail difensore Edoardo Bernardi, entrato in campoda dieci minuti. Decisive le parate di Elia Boseggia nella prima frazione di gioco.