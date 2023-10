La Velcofin Vicenza contro il Rovigo alla ricerca dei primi punti in campionato

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – La stagione della Velcofin Interlocks Vicenza è iniziata in salita: le biancorosse sono uscite con due sconfitte dai primi due impegni della stagione contro Udine e Treviso. Due partite combattute fino alla fine, in cui però ad avere la meglio sono sempre state le avversarie. Ora l’obiettivo è schiodarsi al più presto da quota 0 punti già sabato sera quando le ragazze di coach Rebellato saranno al palazzetto dello sport di Rovigo per affrontare la Solmec Rhodigium.

Vicenza in queste prime due partite ha potuto contare su una super Marta Pellegrini, che dopo 80 minuti viaggia ad una media di 20 punti a partita. Ad emergere in positivo inoltre sono state la coralità del gioco e la difesa aggressiva, con i dati su assist e palle rubate che vedono Vicenza tra le prime della classe della categoria. Le biancorosse però hanno bisogno di sistemare il tiro da tre punti, in cui le percentuali sono deficitarie, e trovare in generale maggiore continuità in attacco, finora la pecca di squadra che non ha consentito di fare punti nelle prime due uscite stagionali.

Rovigo è un’avversaria ostica, che Vicenza ha già conosciuto nel precampionato. Le percentuali della Solmec ad inizio stagione però sono state basse e le biancorosse dovranno cercare di continuare a difendere come hanno fatto per larghi tratti di questo avvio di stagione, con l’obiettivo di mantenere mettere in luce eventuali criticità offensive delle avversarie. Molto passerà anche per la lotta a rimbalzo: qui finora le due squadre più o meno si equivalgono e strappare qualche carambola in più potrebbe risultare un fattore determinante.

Attenzione alla coralità di gioco delle avversarie comunque: la Solmec, nella sconfitta contro Umbertide, ha mandato in doppia cifra tre giocatrici e fa leva sulla capacità di tutte di cercare il fondo della retina, senza avere necessariamente un faro offensivo unico. Sotto le plance invece Virginia Furlani rappresenta il pilastro su cui faranno leva le padrone di casa, ben aiutata da Sara Zanetti e Silvia Viviani. Bisognerà poi aspettarsi grande aggressività sin dal primo minuto: vista l’identica situazione di classifica, Rovigo cercherà di sbloccarsi nel palazzo di casa, ben aiutata dal pubblico amico. La posta in palio è importante: Vicenza va a Rovigo per cercare i primi due punti della stagione.