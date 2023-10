Venerdì sera la Migross Asiago proverà a “tarpare le ali” alla capolista Red Bull

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – Per la Migross Asiago é in programma una trasferta molto complicata in Austria, dove venerdì sera, con inizio alle 19.15, incrocerà i bastoni con i primi della classe, i Red Bull Salisburgo. I padroni di casa sono una vera e proprio corazzata, sono i campioni in carica e guidano la classifica con 2 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, avendo tra l’altro disputato due partite in meno.

Da Asiago: i Giallorossi hanno avuto quasi un’intera settimana per lavorare ed assorbire le tossine lasciate dalla netta sconfitta contro il Lubiana. Il lavoro sul ghiaccio è andato secondo i piani e coach Barrasso sembra intenzionato a proporre qualche nuova combinazione per la composizione delle linee. Al di là del risultato sarà importante valutare la reazione degli stellati a questo momento di difficoltà. Non è prevista alcuna novità sulla composizione del roster a disposizione per il match.

Da Salisburgo: i Red Bull hanno cominciato alla grande la stagione e per il momento non hanno mai perso nei 60 minuti, venendo sconfitti un’unica volta all’overtime ad Innsbruck. Anche quest’anno si sono presentati al nastro di partenza con i favori del pronostico. Il già competitivo organico, che nella passata edizione della ICEHL è arrivato al titolo, ha subito poche modifiche: la più significativa è l’inserimento del canadese Ryan Murphy, attaccante di grande esperienza con un passato recente in KHL e molte stagioni in AHL, oltre a qualche apparizione in NHL.

Il match si preannuncia davvero duro, i Leoni si troveranno di fronte i Campioni in carica dell’ICEHL che, soprattutto in casa, non avranno nessuna intenzione di lasciare punti per strada. L’Asiago cercherà di mettere tutte le energie per sorprendere l’avversario, ma soprattutto per ritrovare compattezza ed efficacia.