Tramontano contro Sassari i sogni promozione del Centro Sportivo Delta Altavilla

PADEL PLAYOFF SERIE C – Tramontano contro lo Sporting Padel Sassari i sogni promozione del Centro Sportivo Delta di serie C di padel!

Le ragazze capitanate nell’occasione da Luca Scalari sono state sconfitte per 2-0 nel secondo turno dei playoff. Niente da fare per Giulia Zampieri e Federica Rossi battute con un doppio 6-0. Storia diversa nell’altra partita, con Martina Stefani e Stefania Conterno che si arrendono per 3-6 7-5 4-6 in un match in cui alla fine hanno fatto la differenza pochi punti.

“Nel primo incontro, complice forse anche la tensione, non siamo mai riuscite a cambiare l’inerzia del match contro avversarie davvero molto forti, che non hanno sbagliato nulla – commenta Alessia Stefani – Peccato invece per la seconda sfida, in cui la maggior esperienza delle sarde ha fatto pendere l’ago della bilancia a loro favore al termine di una battaglia combattutissima decisasi nel terzo set”.

“Non posso che dire brave a queste ragazze ~ aggiunge il presidente Enrico Zen – Sono state protagoniste di un campionato straordinario ed é mancata soltanto la cosiddetta ciliegina sulla torta. Peccato, ma ci riproveremo l’anno prossimo”.

Applausi anche da parte dei numerosi tifosi che hanno fatto il tifo a bordo campo.