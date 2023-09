L’Arzignano Valchiampo “stecca” la prima a Legnago

Legnago – Arzignano Valchiampo 4-0

LEGNAGO: Fortin, Mazzali, Viero, Pelagatti (39’ st Motoc), Van Ransbeeck (15’ st Buric), Svidercoschi (25’ st Mbakogu), Rocco (15’ st Giani), Muteba (25’ st Hadaji), Casarotti, Noce, Martic. All. Donati. A disposizione: Businarolo, Tosi, Travaglini, Sambou, Daiby, Ruggeri, Sternieri, Franzolini.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Raina, Casini (18’ st Bordo), Molnar, Lakti (18’ st Centis), Balde (18’ st Cazzadori), Lunghi, Gemignani (39’ st Bernardi), Cariolato, Piana, Antoniazzi, Parigi (18’ st Grandolfo). All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Boseggia, Zanon, Barba, Davi, Campesan, Milillo, Canato.

DIRETTORE DI GARA: Ursini di Pescara

RETI: 16’ pt Svidercoschi, 38’ pt Martic, 47’ pt Rocco, 48’ st Mbakogu.

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

NOTE. Ammoniti: Viero, Van Ransbeeck, Motoc, Bordo.

CALCIO SERIE C –L’Arzignano Valchiampo “stecca” la prima di campionato, battuto per 4-0 dal Legnago. Così il tecnico Giuseppe Bianchini a fine gara: “Non abbiamo fatto la partita che avevamo in mente di fare. Non mi aspettavo una prestazione del genere e in questo momento non me la spiego. Ne prendo atto, c’è da lavorare. Forse oggi abbiamo avuto la pecca di sottovalutare il pericolo ed è un errore che noi non possiamo permetterci. Un schiaffone ce lo prendiamo e pensiamo a lavorare. Mi dispiace veramente: non era il momento e non era la partenza che volevamo. Questo ci deve far riflettere. Complimenti all’avversario. Dobbiamo far tesoro di questa sconfitta, lavorare più forte e con una mentalità completamente diversa da quella vista oggi. Se non si affronta questa categoria nella maniera giusta vai a fare delle figure come quella di oggi. Spero sia la prima e ultima”.