Il LR Vicenza saluta Dalmonte e Cappelletti e prolunga con Proia

CALCIO SERIE C – Chiusura di mercato con partenze in casa biancorossa.

La società LR Vicenza comunica di aver ceduto alla S.P.A.L., a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato, il diritto alle prestazioni sportive di Nicola Dalmonte.

Contestualmente il giocatore ha siglato un prolungamento contrattuale, con la società biancorossa, fino al 30 giugno 2025.

Dalmonte, da luglio 2020 in maglia biancorossa, ha registrato 97 presenze e 16 reti, tra campionato e coppa.

Il club desidera augurare a Nicola il meglio per il prosieguo della stagione!

Tempo dei saluti per Daniel Cappelletti, ceduto al Brindisi FC, a titolo definitivo,.

Cappelletti, difensore classe 1991, da luglio 2019 in maglia biancorossa, ha registrato 90 presenze e 8 reti, tra campionato e coppa. Ha inoltre conquistato, con i biancorossi, la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020 e la Coppa Italia Serie C, nella scorsa stagione.

Il club desidera ringraziare Daniel per l’impegno e la professionalità dimostrata in questi anni e gli augura il meglio per il proprio futuro personale e professionale.

Prolungamento di contratto, invece per Federico Proia, sino al 30 giugno 2025.

Proia, centrocampista classe ’96, nella prima parte della stagione 2021/2022 ha registrato 19 presenze con la maglia biancorossa e siglato 4 reti.

In carriera vanta 153 presenze in Serie B condite da 23 reti e 7 assist, oltre a 54 presenze in Serie C e 7 reti siglate.