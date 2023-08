Agli Europei U17 di hockey pista per gli azzurri un esordio felice a metà

HOCKEY PISTA – Una vittoria e una sconfitta per l’Italia Under 17 ai Campionati europei di Correggio.

Nella giornata inaugurale della manifestazione esulta la compagine femminile, che ha regolato 5-2 la Germania e vola in testa al girone, stop invece per la maschile che ha perso 2-0 contro il Portogallo dopo una partita tirata fino all’ultimo secondo. Vittoria storica per le azzurre, che hanno centrato il successo all’esordio in un campionato Europeo Under 17. A prescindere dal risultato è stata una festa al palasport “Dorando Pietri” di Correggio, gremito per le partite dell’Italia e “sesto giocatore”: tribuna piena, tante magliette e bandiere tricolori per trascinare le ragazze e i ragazzi del commissario tecnico Massimo Giudice. Martedì 29 agosto è in programma il doppio confronto con la Francia (alle 19 la femminile, alle 21 la maschile).

La serata è iniziata con la cerimonia d’apertura, che ha visto la presenza di Sabatino Aracu, presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici e di World Skate, che ha decretato l’apertura della manifestazione, mentre i capitani Polverini e Orsato hanno prononunciato il giuramento degli atleti ed Alfonso Rago, uno dei tre italiani insieme con Louis Hyde e Carlo Iuorio, quello degli arbitri. Poco dopo è stata l’Italia femminile a scendere in pista e avere ragione della Germania: dopo una gara combattuta, le reti di Sofia Bertinato, Laura Rubega, Iole Floriani, Anna Orsato e Ludovica Rossetto hanno permesso di centrare i primi tre punti e volare al primo posto del girone unico dopo il sorprendente pareggio dell’Inghilterra contro il Portogallo arrivato nel pomeriggio (3-3). In casa tedesca reti di Bremer e Simon, che hanno mantenuto in vita la formazione del commissario tecnico Janis Reinert.

Dopo l’Italia femminile è toccato alla squadra maschile sfidare il Portogallo, tra le favorite di questa manifestazione. Lusitani che hanno creato tantissime occasioni, soprattutto nel primo tempo, a tenere in vita gli azzurri di Massimo Giudice sono le parate di Marco Mugnaini. Il portiere del Follonica è stato autore di diversi interventi, quattro in una sola azione, che hanno tenuto in parità il risultato fino al 31’ di gara: il rigore di Diogo Duarte ha sbloccato la partita e portato in vantaggio gli uomini del ct Nuno Ferrao. Gli azzurri hanno avuto la doppia chance da tiro diretto non concretizzata (errori di Francesco Crocco e Manuele Pedroni) e nel finale, con cinque giocatori di movimento, è arrivata il 2-0 di Martim Lopes.

Dirette streaming di tutte le partite:

www.youtube.com/c/FISRHockeyPista

europe.worldskate.tv

Livescore: wse.sidgad.com