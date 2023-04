L’Arzignano si prepara alla Juventus Next Gen

Conferenza Stampa pre-match con il Tecnico Giuseppe Bianchini e l’attaccante Alberto Lunghi.

MISTER BIANCHINI. «Andiamo ad incontrare una squadra giovane, piena di giocatori di talento. Ci aspetta una partita difficile da affrontare nella maniera giusta […] Dovremo andare a fare una partita coraggiosa con le nostre qualità, gestendo bene la fase difensiva e cercando di far male […] Fin dall’inizio abbiamo sempre cercato di vivere partita per partita e di cogliere il massimo da ogni gara. Abbiamo totalizzato finora 50 punti. Non ci bastano e vogliamo farne ancora […] Spero che i miei facciano una partita tosta, di personalità, cercando di tenere i ritmi alti. Vedo in loro la voglia di essere propositivi e di finire bene».

ALBERTO LUNGHI. «Siamo rientrati dalla pausa pasquale convinti e decisi per affrontare al meglio la partita di domani […] Se andiamo forte e seguiamo le nostre idee riusciamo a mettere in difficoltà tutti. Bisogna fare quello che abbiamo sempre fatto in questo Campionato e riusciremo a toglierci qualche soddisfazione anche in queste ultime due partite […] Siamo stati bravi tutti. Giocare sempre dando il cento per cento e andare oltre i nostri limiti in partita e in settimana sono stati i nostri punti di forza. Ma dobbiamo ancora andare forte. La stagione non è finita e abbiamo un obiettivo nuovo da raggiungere».