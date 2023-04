Civitus Allianz – Vicenza riparte da Reggio Calabria, contro la Viola già in Interregionale. Cilio: “la pausa ci è servita”

La Civitus Allianz Vicenza tornerà a giocare in campionato domenica 16 aprile alle ore 17 sul parquet dell’enorme palazzetto in località Pentimele a Reggio Calabria, teatro di grandi sfide di serie A del passato e calcato anche da un giovane Manu Ginobili. Per la Viola nell’ultimo turno di serie B è arrivata la matematica ricollocazione nel nuovo torneo Interregionale. Per la Civitus, invece, ci sarà da battagliare in classifica con Ragusa e Crema per raggiungere il dodicesimo posto e garantirsi l’accesso allo spareggio per salire in B d’Eccellenza.

Reggio Calabria all’inizio del torneo, nonostante un mercato partito in ritardo, aveva costruito un roster che poteva puntare in alto, ma la stagione è stata da subito in salita e ha dovuto cedere anche Renzi, tornato a Trapani, e Davis partito per l’America. I ragazzi allenati da Bolignano, però, nell’ultima trasferta bergamasca hanno condotto per tre quarti la gara all’ItalCementi di Bergamo e sono una squadra da non sottovalutare, come conferma coach Cilio.

“Loro giocheranno leggerissimi, mentre noi abbiamo tutto da perdere, quindi rimane una partita complicata, noi dobbiamo essere bravi a stare sereni per quello che stiamo facendo e con più voglia di vincere di loro”.

“La pausa di Pasqua ci è servita per riflettere e ricaricare le energie – aggiunge il tecnico biancorosso – abbiamo fatto una settimana di ottimi allenamenti, dovendo adattare un po’ il nostro gioco perché sappiamo che anche questa domenica non ci sarà Campiello”.

“Ho visto i ragazzi vogliosi di ricatto”, conclude.

Ancora infortunato Campiello, ma ha recuperato Tomcic che nell’ultima partita a Crema ha stretto i denti giocando con un’infiltrazione all’anca.

Arbitri dell’incontro Bergami di Forlì, Di Mauro di Bologna.