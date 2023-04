La Civitus Allianz Vicenza a Crema per “riscattare” l’andata

La Civitus Allianz Vicenza tornerà sul parquet domenica 2 aprile alle ore 18 per la seconda trasferta consecutiva. Al PalaCremonesi di Crema ci sarà da riscattare per i biancorossi l’infausta gara dell’andata persa di 19 punti in una serata storta che ha registrato anche il grave infortunio a capitan Cernivani, ex di turno dell’incontro.

La Logiman arriva dalla sconfitta di domenica scorsa sul campo del Petrarca segnando solo 49 punti, ma nell’ultimo turno in casa ha superato Desio e a fine gennaio la Virtus Padova.

I ragazzi di Cilio hanno quattro lunghezze di vantaggio in classifica e avranno l’occasione di distanziare ancor di più gli avversari in vista del finale di stagione, oltre che mantenere viva la speranza di agguantare il quarto posto. A parlare in casa Civitus è Nicolò Ianuale che sta vivendo un ottimo momento di forma ed è stato tra i migliori contro la Rucker:

“Sanve è una squadra costruita per vincere – esordisce l’ala di Avellino – purtroppo abbiamo pagato due quarti dove non siamo riusciti a giocare la nostra pallacanestro e abbiamo subito troppo in difesa”.

“Dopo l’infortunio ho fatto un po’ di fatica – spiega sulla sua stagione – mi sentivo fuori ritmo, ma ora sta andando meglio e spero di continuare così”.

Infine presenta la sfida con Crema:

“All’andata ci hanno assaltato sia sulla parte atletica che mentale, ce la ricordiamo bene, la scorsa partita a Padova hanno rischiato di vincere e vengono da una buonissima partita in casa contro Desio, ma noi andremo lì consapevoli di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo”.