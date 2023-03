Dopo il successo a Verona i Diavoli sabato in pista a Cittadella

I Diavoli sabato 1 aprile vanno a Cittadella, inizio gara ore 18.30, dopo la vittoria di Verona, e dovranno stare in guardia vista l’ottima prestazione degli avversari a Milano, dove stavano per mettere il bastone fra le ruote ai campioni milanesi.

Per i biancorossi importante ritrovare il ritmo partita e la continuità dei successi, oltre alla capacità di concretizzare le occasioni, che è un po’ mancata a Verona, anche se può capitare e la vittoria è comunque arrivata ed è stata meritata.

Per sabato squadra al completo e pronta al nuovo impegno, sapendo che per tutti, da qui in avanti, ogni gara sarà giocata come se fosse una finale.

La stessa determinazione e attenzione devono quindi averla anche i biancorossi che da pronostico risultano favoriti, ma devono conquistare in pista, e su una pista ostica, i tre punti.

Abbiamo chiesto a Filippo Olando, portiere dei biancorossi in pista la scorsa settimana a Verona, come sta la squadra: “La squadra la vedo abbastanza bene. Stiamo provando cose nuove e schemi nuovi con il nuovo allenatore, quindi bisogna fare un po’ di rodaggio, ma siamo sulla buona strada. Sul piano difensivo possiamo migliorare, comunque siamo tranquilli perché stiamo lavorando bene”.

– Come vedi la partita di sabato?

“La partita di sabato la vedo come una gara da non sottovalutare perché l’avversario non è semplice e a Cittadella anche durante la Regular season abbiamo fatto abbastanza fatica, quindi dobbiamo restare concentrati, continuare a lavorare e fare il nostro”.

Appuntamento a Cittadella sabato alle 18.30 oppure sul canale Youtube delle Fisr.