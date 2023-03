Nella domenica di festa del minibasket la Civitus Vicenza cede alla capolista

È stata una domenica di festa per la pallacanestro vicentina quella andata in scena al PalaGoldoni nella giornata dei papà. Prima il concentramento Minibasket provinciale con i giochi sul parquet e poi tante richieste di foto e autografi da bambini e genitori ai giocatori biancorossi, anche da parte degli alunni della Casa Materna in Riviera Berica a cui ha fatto visita nei giorni scorsi una delegazione della Civitus Allianz Vicenza per farli giocare e divertire. Alcuni mini-atleti della categoria Pulcini hanno quindi accompagnato per mano alla presentazione i “giganti” scesi poi in campo davanti ad oltre mille spettatori assiepati sulle tribune.

La partita è stata a senso unico sin dall’inizio in favore degli ospiti primi in classifica. L’Agribertocchi Orzinuovi allenata da Calvani firma un parziale di 0-11 per il vantaggio di 9 lunghezze alla prima sirena. La difesa fisica e allungata dei bresciani mette in difficoltà l’attacco di Vicenza, Ambrosetti prova a dare linfa dalla panchina con una tripla dall’angolo, come una spettacolare schiacciata di Tomcic e ancora dalla lunga distanza il giovane Pavan. Ma Orzi è scatenata anche in fase offensiva e vola sul 25-47.

Nella ripresa la musica non cambia e il massimo vantaggio ospite arriva subito sul 37-61 al 25’ sul tabellone. Titoli di coda anticipati con capitan Gasparin e Da Campo sugli scudi, mentre nel pitturato domina Ponziani grazie ai suoi chili e centimetri. Per la Civitus miglior marcatore Ambrosetti e in doppia cifra anche Ianuale e Cucchiaro.

Sabato sera è in programma un’altra trasferta contro una big del girone, San Vendemiano, sconfitta di un punto stasera sul campo della Virtus Padova.

Civitus Allianz Vicenza – Agribertocchi Orzinuovi 67-93 (21-30, 11-20, 8-27, 27-16)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Ambrosetti 12 (1/3, 3/6), Valerio Cucchiaro 10 (3/7, 1/3), Nicolo Ianuale 10 (2/3, 1/4), Riccardo Bassi 9 (4/6, 0/0), Dorde Tomcic 6 (3/4, 0/2), Francesco Giaquinto 6 (0/0, 2/3), Andrea Campiello 4 (2/3, 0/0), Niccolò Petrucci 3 (0/0, 1/6), Andrea Pavan 3 (0/0, 1/1), Luca Brambilla 2 (1/2, 0/2), Nicholas Carr 2 (1/1, 0/0), Andrea Zocca 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 6 / 11 – Rimbalzi: 16 2 + 14 (Dorde Tomcic 5) – Assist: 17 (Niccolò Petrucci 4)

Agribertocchi Orzinuovi: Riziero Ponziani 23 (8/11, 0/0), Giovanni Gasparin 13 (6/7, 0/2), Ennio Leonzio 12 (2/4, 0/2), Mattia Da campo 11 (3/4, 1/2), Nicolas Alessandrini 8 (4/4, 0/1), Alessandro Procacci 8 (2/3, 1/3), Destiny Agbamu 8 (2/2, 0/0), Marco Planezio 6 (1/2, 1/1), Emanuele Trapani 4 (1/3, 0/1), Daniel Trebeschi 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 35 – Rimbalzi: 37 7 + 30 (Riziero Ponziani 8) – Assist: 12 (Alessandro Procacci 4)