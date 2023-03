L’Hockey Trissino alza la sua seconda Coppa Italia: in A2 fa festa VenetaLab Breganze

HOCKEY PISTA – L’epilogo della Coppa Italia arriva solo ai tiri di rigore ed a essere premiato è il Trissino, capace di segnare i due rigori decisivi sulla lotteria finale. Si somma anche alla Supercoppa, vinta proprio dai blucelesti a settembre. Una finale di Coppa Italia molto equilibrata, terminata 0-0 nei 50 minuti regolamentari, con una straordinaria intensità da parte dell’Amatori Wasken Lodi che ha limitato in maniera precisa tutta la manovra trissinese, per tutta la stagione sempre molto veloce, soprattutto in ripartenza.

I blucelesti hanno avuto più occasioni fino ad un certo punto, ma Lodi ha risposto, soprattutto nel secondo tempo, con le incursioni di Faccin che ha costretto i padroni di casa in difesa. Nel supplementare, il Trissino sfrutta uno dei pochissimi errori della difesa lombarda. Respinta corta di Grimalt, pallina che rimane incustodita, Cocco serve Galbas che trafigge l’estremo difensore argentino. Lodi non perde la speranza di ritornare in parità e, nel secondo tempo supplementare, firma il pareggio su tiro di rigore del portoghese.

Ai rigori il Trissino è stato più preciso grazie alle reti di Cocco e Malagoli, con la forte complicità del portiere Stefano Zampoli, che dopo la finale di Eurolega del 2022 mette ancora la sua firma decisiva sulla Coppa Italia 2022-2023, parando i rigori dei giallorossi. E’ la seconda Coppa Italia della storia trissinese, la prima datata 1974.

Il VenetaLab Breganze alza la Coppa Italia A2 vincendo nella finale per 6-1. La Rotellistica Camaiore ha tenuto testa ai vicentini per trequarti di gara, ma non è riuscita a pareggiare i conti ad inizio secondo tempo (2-1 dopo 25 minuti), prima che i vicentini non prendessero il largo con la doppietta di Stefano Dal Santo, uno dei giocatori della vittoria della Coppa Italia 2019 di A1 proprio giocata a Trissino.