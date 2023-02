Domenica in arrivo atleti da tutta Italia a Thiene per il Kickboxing Day

Si avvicina uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: il Thiene Kickboxing Day! Quest’anno si svolgerà il 19 febbraio 2023 e vedrà la partecipazione di atleti di tutta Italia per contendersi il titolo di Campione nazionale di sport da combattimento.

Il Thiene Kickboxing Day è un’occasione unica per gli appassionati di arti marziali e sport da combattimento di vedere dal vivo i migliori atleti del settore.

L’ evento è organizzato da Thiene Fight Club – Team Abourchid – Fight Net -Iaksa

Gli atleti parteciperanno in diverse categorie di peso e competeranno per il titolo di Campione nazionale in una giornata ricca di emozioni e di combattimenti intensi. La competizione è aperta a tutti coloro che vogliono mettersi alla prova e dimostrare le loro abilità nel kickboxing.

Il Thiene Kickboxing Day rappresenta anche un’opportunità per la città di Thiene di mostrare il suo impegno nell’organizzazione di eventi sportivi di livello nazionale e di supportare la crescita del kickboxing in Italia.

L’evento sarà aperto al pubblico e sarà possibile assistere a tutte le gare della giornata.

“Siamo entusiasti di accogliere gli atleti e il pubblico per questa giornata memorabile di sport e di divertimento – il commento degli organizzatori – Non perdete l’occasione di assistere al Thiene Kickboxing Day e di vivere un’esperienza indimenticabile!”