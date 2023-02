La Civitus Allianz Vicenza sabato sera a Monfalcone per il sorpasso in classifica

BASKET SERIE B MASCHILE – Sabato alle ore 20.30 trasferta nel fortino di Monfalcone per la Civitus Allianz Vicenza: una sfida tra due squadre appaiate in classifica all’ottava posizione.

All’andata la squadra di Cilio vinse 66-55 in una partita molto fisica. Al PalaPaliaga la Falconstar non ha ancora perso nel nuovo anno, ma la formazione allenata da Praticò è uscita sconfitta di 22 lunghezze dal parquet della Virtus Padova nell’ultimo turno.

Una compagine solida trascinata dai veterani Prandin e il 41enne Rezzano, ma che dovrà fare a meno del centro under Furin richiamato in settimana “alla base”di Cividale del Friuli in A2, al posto di Nikolic tornato a Roseto. Sabato rientrerà però uno dei migliori nella gara d’andata, il giovane play friulano Bacchin, fuori nelle gare precedenti per uno strappo muscolare.

La Civitus Allianz tenterà il blitz rinfrancata dalla larga vittoria contro Palermo, tenuto dalla difesa biancorossa al minimo di punti stagionali segnati. Non sarà ancora a pieno regime tra giocatori in recupero e altri ancora in dubbio in un reparto esterni falcidiato dagli infortuni nell’ultimo mese.

Arbitri della sfida Roberti di Napoli e Manganiello di Benevento.