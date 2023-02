L’Arzignano Valchiampo mostra la… manita all’Albinoleffe

ARZIGNANO VALCHIAMPO – ALBINOLEFFE 5-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini (35’ st Bordo), Grandolfo, Gemignani, Barba (30’ st Nchama), Piana (35’ st Bonetto), Antoniazzi (26’ st Tardivo), Davi, Lunghi (26’ st Belcastro), Tremolada, Milillo. All. Bianchini.

ALBINOLEFFE: Offredi, Doumbia, Manconi, Zoma, Milesi (12’ st Giorgione), Brentan (33’ st Muzio), Gusu, Rosso (1’ st Cocco), Piccoli (1’ st Petrugnaro), Borghini, Frosinini. All. Biava.

DIRETTORE DI GARA: Viapiana di Catanzaro

RETI: 6’ pt Lunghi, 34’ pt Barba, 37’ pt Frosinini, 43’ pt Lunghi, 9’ st Grandolfo, 47’ st Belcastro.

NOTE: Milillo, Gemignani.

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

CALCIO SERIE C – Cinquina gialloceleste in una 28^ giornata di campionato che entrerà nella storia dell’Arzignano Valchiampo. Gli uomini di Bianchini vincono da squadra battendo al Dal Molin l’Albinoleffe con il risultato di 5 a 1.

Sblocca la gara al 6’ la spettacolare rete di Alberto Lunghi dalla distanza: un bolide imparabile per Offredi. Seguono nel primo tempo il gol di Barba (34’) e la seconda rete personale di Lunghi (43’) che finalizza l’azione di Grandolfo. Al rientro dagli spogliatoi la coppia Lunghi-Grandolfo inverte i ruoli: l’assistman è questa volta il numero 24 per la rete di Grandolfo (9’). Belcastro mette infine la sua firma nei minuti di recupero (47’). Per gli ospiti segna Frosinini al 37’ della prima frazione di gioco per il momentaneo 2 a 1.