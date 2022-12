Dopo sponsor ed autorità la Civitus Allianz Vicenza chiude il 2022 a Desio

BASKET SERIE B MASCHILE – Anticipo della 13^ giornata di andata – L’ultima partita dell’anno 2022 per la Civitus Allianz Vicenza sarà in trasferta sabato alle 20.30 sul campo di Desio, la cui capienza è stata ridotta a 200 spettatori con deroga della Fip fino a fine campionato. Non si giocherà infatti nel grande impianto del PalaBancoDesio, dove disputa le sue partite Cantù in attesa della fine dei lavori per il nuovo palasport, ma al PalaMoretto nel Centro Sportivo Aldo Moro di via San Pietro. La partita è stata scelta per essere trasmessa nella diretta del weekend per la serie B sul canale gratuito Twitch Italbasketofficial, oltre alla consueta messa in onda su Lnp Pass come per tutte le gare.

Se Vicenza riuscisse a vincere raggiungerebbe l’Aurora Rimadesio in classifica. La storica società della provincia di Monza e Brianza si è separata in estate dopo quattro anni da coach Ghirelli ed ha affidato la panchina all’ex capitano Gallazzi. A rinforzare il roster sono arrivati Fumagalli, reduce dalla promozione con Cremona la scorsa stagione e l’ex allievo di Cilio a Olginate Maspero, secondo miglior marcatore della squadra dietro al trascinatore Molteni. Arbitri del delicato incontro saranno Riggio da Reggio Calabria e Migliaccio da Catanzaro.

Visita del main sponsor – Nella giornata di venerdì l’amministratore delegato dell’Agenzia di assicurazioni Civitus Allianz, Alessandro Civitella, è arrivato da Roma per dare un saluto alla squadra e incoraggiarla, facendo nel contempo gli auguri di Natale a tutta la società berica e i tifosi. Ad accoglierlo al palaGoldoni è stato il presidente della Pallacanestro Vicenza 2012, Gaetano Stella, accompagnato dagli altri dirigenti, e il sindaco della città Francesco Rucco che ha scambiato qualche parola con Civitella sulla situazione attuale di vicinanza allo sport tra impresa privata e amministrazioni comunali. Civitella ha ricordato ai presenti come il suo marchio Civitus Allianz sia da sempre vicino allo sport, e sarà tra gli sponsor anche delle prossime Olimpiadi invernali a Milano-Cortina. Stella e Civitella, prima di un brindisi finale, si sono poi dilettati in qualche tiro a canestro sul parquet dello storico impianto cittadino. I biancorossi, dopo la pausa natalizia, torneranno in campo in casa l’8 gennaio per il big match con la capolista Mestre dei tanti ex.

Infortunio a Cernivani e mercato – Il capitano biancorosso in settimana ha effettuato la visita medica con risonanza dalla quale non si può riscontrare la chiara rottura del legamento crociato. Per ora è stata rilevata una lesione con sfilacciamento del legamento e bisognerà andare in artroscopia per capire con certezza se effettuare un intervento chirurgico o eventuali terapie conservative al ginocchio che siano compatibili con la lesione. I tempi di recupero del giocatore rimangono lunghi, ma Cernivani, oltre che in panchina alle partite, finora non ha mai voluto mancare agli allenamenti della squadra. La società sta valutando alcune possibilità sul mercato per un nuovo arrivo di livello, compatibilmente con il budget a disposizione.