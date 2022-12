Vittoria per 3-2 del Vicenza Calcio Femminile che supera in rimonta il Villorba Calcio Femminile.

Due volte in svantaggio le biancorosse riescono a recuperare grazie alle reti di Sule, a segno con una doppietta e a Cattuzzo, che realizza il gol vittoria all’87’ con una conclusione da applausi!