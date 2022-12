Al LR Vicenza non basta la “settima” di Dalmonte: in parità la sfida con il Piacenza

LR Vicenza – Piacenza 1-1

LR Vicenza – Confente; Ierardi, Pasini, Sandon (dal 85′ Ronaldo); Dalmonte, Zonta (dal 67′ Bellich), Scarsella (dal 67′ Cavion), Greco; Stoppa (dal 39′ Cappelletti), Rolfini; Ferrari. A disposizione: Desplanches, Corradi, Lattanzio, Mion, Jimenez, Giacomelli, Begic, Busatto, Tonin. Allenatore: Francesco Modesto

Piacenza – Rinaldi; Capoferri, Masetti, Cosenza; Parisi, Munari (dal 67′ Lamesta), Onisa, Persia, Rizza; Gonzi (dal 46′ Rossetti), Morra (dal 77′ Zunno (dal 90′ Conti)). A disposizione: Tintori, Anatrella, Vianni, Parisi, Boffini, Frosinini. Allenatore: Cristiano Scazzola

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1, assistenti Giuseppe Trischitta di Messina e Luca Feraboli di Brescia, quarto uomo Giorgio D’Agnillo di Vasto

Marcatori: 27′ Dalmonte (LRV), 60′ Rossetti (P)

Ammoniti: Ierardi (LRV), Cosenza (P), Persia (P), Ferrari (LRV), Rolfini (LRV), Dalmonte (LRV)

Espulsi: Ierardi (LRV) al 37′ per doppia ammonizione. All’ 89′ allontanato il preparatore Dalmonte (LRV)

CALCIO SERIE C – Allo stadio Romeo Menti la sfida di campionato tra LR Vicenza e Piacenza si apre nel nome di Stefano Giacomelli , nuovo recordman di presenze con la maglia biancorossa, premiato da Renzo e Stefano Rosso , con la curva sud che gli dedica uno striscione.

Al 27’ il vantaggio biancorosso grazie a Nicola Dalmonte , che dal limite dell’are trova l’angolino con un rasoterra vincente (e settima rete per lui!) dopo che poco prima Rolfini aveva avuto una clamorosa palla-gol davanti alla porta calciando sul fondo di un niente.

Dal 37’ Vicenza in 10 per l’espulsione di Ierardi (somma di ammonizioni). Cambia allora subito l’assetto tattico Modesto che mette dentro Cappelletti per Stoppa.