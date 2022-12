Tommaso Mancini tra i convocati di Mancini al maxi stage azzurro a Coverciano

CALCIO – C’è anche un vicentino ed ex biancorosso, Tommaso Mancini, tra i 69 convocati del ct azzurro Roberto Mancini allo stage in programma dal 20 al 22 dicembre a Coverciano.

Mancini, attaccante classe 2004, oggi alla Juventus, é uno dei talenti che si sta mettendo in luce anche nel campionato di C con la maglia bianconera Next Gen.

“In questi anni abbiamo lavorato per valorizzare il lavoro delle società con i giovani, anche in momenti di difficoltà – ha dichiarato il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli – I giovani sono un asset fondamentale per la Lega Pro ed il risultato è evidente dal fatto che nel minutaggio siamo passati dal 41 all’ 81 per cento dei club che fanno giocare i giovani. Abbiamo spinto perché si riducessero prestiti e valorizzazioni, andando verso un indirizzo preciso perché si lavori a formare i nostri giovani”.