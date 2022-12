Un Arzignano Valchiampo all’ultimo respiro supera la Juventus Next Gen

ARZIGNANO VALCHIAMPO – JUVENTUS NEXT GEN 2-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini (1’ st Nchama), Molnar, Bordo (30’ st Tremolada), Grandolfo (48’ st Fyda), Gemignani, Cariolato, Barba, Piana (35’ st Grosso), Antoniazzi (48’ st Tardivo), Parigi. All. Bianchini.

JUVENTUS NG: Raina, Savona, Muharemovic, Riccio, Sekulov (15’ st Barbieri), Zuelli (15’ st Sersanti), Cudrig, Mulazzi, Palumbo, Cerri (1’ st Mancini), Besaggio (22’ st Barrenechea). All. Brambilla.

DIRETTORE DI GARA: Renzi di Pesaro

RETI: 6’ pt Muharemovic, 42’ st Barba, 45’ st Antoniazzi.

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

NOTE: Ammoniti. Piana, Pigozzo, Zuelli, Mancini, Barbieri, Barrenechea.

CALCIO SERIE C – Spettacolo al Dal Molin! I giallocelesti conquistano una bellissima vittoria nell’ultima giornata casalinga del girone di andata. Arzignano Valchiampo – Juventus Next Gen termina con il risultato di 2 a 1. Al 6’ del primo tempo ospiti in vantaggio con Muharemovic, che non spreca l’azione partita da calcio piazzato. Il match è dominato, però, dagli uomini di mister Bianchini che creano tantissime occasioni in entrambe le frazioni di gioco. Nel finale arriva prima il pareggio di Gianluca Barba (42’) e subito dopo il gol di Manuel Antoniazzi che regala i tre punti per tornare al successo grazie, ancora una volta, ad una grande prestazione di squadra.