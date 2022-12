Nona “sinfonia” per la Rangers Rugby Vicenza che batte il Romagna 46-10

Rangers Rugby Vicenza – Romagna RFC 46-10 (pt 15-3)

Marcatori: 4’ m Piantella (5-0); 29’ cp Mercerat (8-0); 32’ cp Giannulli (8-3); 36’ m Franceschini tr.

Mercerat (15-3); 6’st m Franchetti (20-3); 10’st m Perju tr Giannutti (20-10); 14’st m Gomez tr

Mercerat (27-10); 16’st m Lazzarotto (32-10); 30’st m Meneguzzo tr Mercerat (39-10); 35’st m

Pozzobon tr Mercerat (46-10)

Rangers Rugby Vicenza: Poletto, Foroncelli, O’Leary-Blade (27’ st Meneguzzo), Lisciani, Cielo (1’ st

Scalco), Mercerat, Pozzobon, Gomez, Piantella, Peron (12’ st Tonello), Pontanari (14’ st Gallinaro),

Nicoli (27’ st Stanica), Franceschini (22’ st Messina), Franchetti (12’ st Gutierrez), Lazzarotto (22’ st

Ceccato). All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

Romagna RFC: Giannulli, Zani, Greene, Vincic (34’ st Donati), Perju, Gallo, Onofri (21’ st Sergi),

Maroncelli (27’ st Buzzone), Cesari (26’ st Gigante), Lamptey (5’ st Villani), Baldassari (5’ st

Scermino), Sgarzi, Mazzone, Manuzi (21’ st Sparaventi), Fantini (27’ st Pirini).

All. Gianluca Ogier

Arbitro: Franco Matteo (PN)

AA1: Costantini AA2: Giordani

Cartellini: 12’st giallo Mazzone (Romagna)

Calciatori: Mercerat (Vicenza) 5/8; Giannulli (Romagna) 2/3.

Man of the match: Benito Franceschini (Vicenza)

Note: giornata fredda e piovosa, terreno lento, 90 spettatori.

La fotogallery di Alessandro Zonta