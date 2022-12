Tramonta a Siracusa il sogno promozione della Società Tennis Bassano

TENNIS PLAYOFF – Tramonta in Sicilia, sui campi del Match Ball Siracusa, il sogno promozione della Società Tennis Bassano.

Dopo il 3-3 con qualche rimpianto della sfida di andata (i giallorossi erano in vantaggio per 3-0 dopo i primi tre singolari grazie ai successi di Speronello, Salviato e Dal Zotto!) la squadra di capitan Marco Fioravanzo non é riuscita a ripetersi. Match subito in salita con le sconfitte di Marco Speronello e Francesco Salviato ad opera di Alessandro Ingarao (doppio 6-4) e di Antonio Massara (6-3 6-2). Matteo Dal Zotto, il “baby” del gruppo, prova a tener accese le speranze superando nettamente Alessio Siringo per 6-1 6-2, ma Tommaso Gabrieli cede nettamente a Pedro Barreiros Cardoso De Sousa rimediando un solo game (6-1 6-0).

Arriva dal doppio di Dal Zotto/Gabrieli il secondo, anche se ormai inutile punto: 6-3 6-0 il risultato contro Massara/Siringo.

Speronello/Salviato, invece, cedono a Ingarao/Barreiro per 6-4 6-3.

Che dire se non… peccato! Bassano é arrivato ad un passo dalla grande impresa. Comunque una stagione da protagonisti per i giallorossi, che hanno fatto sognare i loro tifosi.