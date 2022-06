Rebecca Lonedo vince la Corritreviso

Sul traguardo di Piazza Duomo la vicentina sconfigge la maratoneta Epis, mentre il romagnolo precede i più accreditati Quazzola e La Rosa. A Vincent Dominin ed Elena Caccin la gara per tutti. Trofeo Lattebusche al Venicemarathon Club, Gran Premio Radio Company al Ride Your Dreams Treviso. Quasi 600 al via nell’insieme delle tre gare

Treviso, 4 giugno 2022 – La 32^ Corritreviso – Trofeo Lattebusche si tinge d’azzurro. L’azzurro di Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina) e Andrea Sanguinetti (Atl. Casone Noceto), i trionfatori nelle due gare ad invito che hanno impreziosito la serata di corsa lungo strade e piazze del centro storico di Treviso.

La prova femminile, sulla distanza di 4,5 km, ha proposto il duello, tutto veneto, tra la vicentina Lonedo e la veneziana (sia pur milanese d’adozione) Giovanna Epis (Carabinieri). Il confronto tra le due azzurre, reduci dalla Coppa Europa dei 10.000 metri di Pacé (Francia), è durato per quattro dei cinque giri di gara. Poi, nell’ultima tornata, all’altezza di Piazza dei Signori, Lonedo ha preso il largo, sfruttando la maggiore brillantezza rispetto alla maratoneta Epis.

Lonedo è giunta sul traguardo di Piazza Duomo in 14’48”, otto secondi meglio di Giovanna Epis. Un distacco maturato interamente negli ultimi 500 metri di gara. Terza, in 15’26”, una ritrovata Francesca Bertoni (Aeronautica Militare), che ha preceduto Viktoriya Shkurko, avanguardia degli atleti ucraini ospitati al collegio Brandolini di Oderzo, arrivati in otto sulle strade del centro storico. Ottima quinta la trevigiana Michela Zanatta (Atl. Ponzano), classe 1978, che ha onorato al meglio il ricordo delle sue quattro vittorie in città (l’ultima nel 2014).

“Non conoscevo la Corritreviso – ha commentato la 25enne Lonedo, che dal febbraio 2021 si allena sotto la guida dell’olimpionico Stefano Baldini -. Ho scoperto un percorso impegnativo, ma molto bello. Anche se l’umidità si è fatta sentire. E poi le avversarie erano di tutto rispetto. Con Baldini, con cui mi trovo molto bene, abbiamo pianificato l’esordio in maratona per l’autunno. Ma prima l’obiettivo sono i Giochi del Mediterraneo, dove farò la mezza maratona”.

Inaspettato l’epilogo della gara maschile: si attendeva la sfida tra Italo Quazzola e Stefano La Rosa, con Abdoullah Bamoussa e l’ugandese Simon Rugut Kipnegetich pronti a vestire i panni di outsider, e invece è emerso il romagnolo Sanguinetti, ex Fiamme Oro. A due giri dal termine, Sanguinetti ha cambiato passo, staccando il compagno di fuga Quazzola, e non è più stato ripreso. Venerdì prossimo farà i Mondiali di duathlon in Romania.

“Ho iniziato ad allenarmi solo a febbraio, dopo l’ennesimo infortunio. Grazie alla bicicletta sto trovando un nuovo equilibrio e cerco di tenere lontano i problemi fisici che mi hanno penalizzato in passato. Ora mi attende l’impegno iridato nel duathlon, ma spero di prendermi ancora tante soddisfazioni nell’atletica”, ha spiegato il vincitore, che sui 9 km di gara ha fermato il cronometro a 26’36”, precedendo Quazzola (Atl. Casone Noceto, 26’51”) e La Rosa (Carabinieri, 26’55”).

La serata della Corritreviso, arricchita dalla presenza del vicepresidente federale Sergio Baldo, affiancato dal consigliere regionale Oddone Tubia, era iniziata con la gara per tutti che ha proposto una rivisitazione (con l’inserimento del passaggio nella suggestiva via Roggia) dell’ormai classico percorso da 3,3 km che gli atleti hanno affrontato per tre volte, sino ad arrivare ai 9,9 km finali.

E’ stata una doppietta nel segno del triathlon perché entrambi i vincitori, Vincent Dominin ed Elena Caccin, sono specialisti della “triplice disciplina” e si erano cimentati solo il giorno prima in una gara di nu oto, ciclismo e corsa a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese.

Dominin, juniores di Silea, tesserato per l’Atletica San Biagio, ha fatto gara sé sin dal primo giro, terminando la gara in 33’34”. Alle sue spalle Marco Padoan (Vicenza Runners, 33’56”) e il compagno di squadra Renis Fiorin (34’24”). Ancora più ampio il margine tra Elena Caccin e la concorrenza, con l’atleta di Volpago del Montello che ha fermato il cronometro a 41’02”, staccando Jlenia Stragliotto (HRobert Running Team, 42’31”) e Katia Vergnano (Runners Padova, 42’32”). Nella simpatica sfida tra sindaci, Paolo Galeano, primo cittadino di Preganziol, ha chiuso in 38’21”, mentre Mario Conte (Treviso) è andato poco oltre l’ora di gara (1h01’13”).

Le due speciali classifiche a squadre hanno premiato il Venicemarathon Club, cui è andato il classico Trofeo Lattebusche come società con il più alto numero di iscritti (29), e il Ride Your Dreams Treviso, che si è aggiudicato il Gran Premio Radio Company, basato sulla somma delle dieci migliori prestazioni cronometriche, di cui almeno tre femminili. Ride Your Dreams con un totale di 7h26’08” ha preceduto Percorrere il Sile (7h33’38”) e Trevisatletica (7h49’23”). Quasi 600 gli iscritti: una bella serata di corsa, solo parzialmente disturbata da qualche scroscio di pioggia.

Le classifiche. UOMINI. Corritreviso ad invito: 1. Andrea Sanguinetti (Atl. Casone Noceto) 26’36”, 2. Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto) 26’51”, 3. Stefano La Rosa (Carabinieri) 26’55”, 4. Abdoullah Bamoussa (Atl. Brugnera Friulintagli) 27’01”, 5. Francesco Carrera (Atl. Casone Noceto) 27’07”, 6. Francesco Agostini (Atl. Casone Noceto) 27’11”, 7. Daniele Farronato (Ass. Atl. Nevi) 27’21”, 8. Tobia Beltrame (Trieste Atletica) 27’40”, 9. Luca Solone (Atl. Biotekna) 28’14”, 10. Massimo Guerra (Atl. Vicentina) 28’16”. 32^ Corritreviso. Assoluti: 1. Vincent Dominin (Atletica San Biagio) 33’34”. Master. SM35: 1. Marco Padoan (Vicenza Runners) 33’56”. SM40: 1. Francesco Corrocher (Atl. Sernaglia) 36’34”. SM45: 1. Renis Fiorin (Atl. San Biagio) 34’24”. SM50: 1. Hamid Nfafta (Atl. Valdobbiadene) 36’56”. SM55: 1. Marco Pranovi (Atl. Riviera del Brenta) 37’17”. SM60: 1. Giorgio Mazzer (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 38’32”. SM65: 1. Virginio Trentin (Atl. San Biagio) 39’45”. SM70 e oltre: 1. Alberto Carraro (Atl. San Biagio) 49’32.

DONNE. Corritreviso ad invito: 1. Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina) 14’48”, 2. Giovanna Epis (Carabinieri) 14’56”, 3. Francesca Bertoni (Aeronautica Militare) 15’26”, 4. Viktoriya Shkurko (UKR) 15’46”, 5. Michela Zanatta (Atl. Ponzano) 15’52”, 6. Laura Biagetti (Gs Lammari) 15’57”, 7. Tetyana Chornovol (UKR) 15’58”, 8. Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano)16’01”, 9. Elisa Comisso (Vittorio Atletica), 10. Diletta Moressa (G.A. Aristide Coin Venezia 1949) 16’04”. 32^ Corritreviso. Assolute: 1. Elena Caccin 41’02”. Master. SF35: 1. Federica De Rossi (Atl. Ponzano) 44’19”. SF40: 1. Roberta Losco (Marunners) 43’05”. SF45: 1. Caterina Fratter (Trevisatletica) 44’25”. SF50: 1. Jelenia Stragliotto (HRobert Running Team) 42’31”. SF55: 1. Augusta Serci (Atl. Biotekna) 42’34”. SF60 e oltre: 1. Maria Cristina Dal Santo (A.A. A. Malo) 50’59”. CLASSIFICHE

(credito Radini)