Trissino si porta in vantaggio nella Finale Scudetto vincendo a Lodi (2-5). Viareggio Campione Serie A2

Doppia sfida Veneto-Toscana nelle finali di Under 13 e Under 17

Vittoria 5-2 per il Trissino sul parquet del PalaCastellotti che si porta dunque in vantaggio per 1-0′ nella serie di Finale Scudetto. Una vittoria fondamentale nella corsa scudetto, ora che saranno in programma due gare in casa dei vicentini, mercoledì e domenica. Un risultato finale bugiardo per quello che si è visto in pista in questa Gara-1, dove la squadra di casa, sostenuta dal grande pubblico del PalaCastellotti, è entrata con un miglior assetto tecnico tattico. Però in vantaggio ci è andata la squadra avversaria, con l’invenzione nello stretto di Cocco. Pochi secondi più tardi colpisce anche il Lodi, grazie all’assist dell’onnipresente Torner con D’Anna che insacca. Il miglior momento giallorosso sfocia nel finale nel vantaggio per 2-1 con la rasoiata di Greco ancora servito ottimamente da Torner in contropiede. Nell’intervallo Bertolucci riassetta i Campioni d’Europa e per Lodi il secondo tempo diventa di difficile interpretazione. Dopo sei minuti Malagoli in velocità sorprende la difesa avversaria e pochi minuti più tardi, un altro affondo vicentino viene premiato con la rete, questa volta con il tapin di Faccin. Ha delle opportunità la squadra di casa, ma Mendez e D’Anna non superano un attento Zampoli. Il gol del definitivo KO lo mette a segno ancora Malagoli che anticipa il difensore avversario ed insacca in azione veloce. Completa lo “score” la rete di Gavioli in azione personale superando una difesa sfilacciata. 5-2 che fa posizionare il primo mattoncino al Trissino per la conquista del suo secondo Scudetto ma il Lodi ha dimostrato anche fuori da casa di essere determinante e determinato per cercare di allungare la serie a Gara-4 mercoledì 15.

Il Campione Italiano della Serie A2 è il CGC Viareggio. Una cavalcata eccezionale per la squadra di Massimo Mariotti che riesce nell’impresa di battere il Montecchio Precalcino per 5-2. Davanti ai proprio tifosi bianconeri, portano a casa il tiolo di Campione di Serie A2 grazie alle doppiette di Puccinelli e Raffaelli e la rete di Rosi. 2-2 il risultato dell’intervallo ed un secondo tempo interpretato in maniera più determinate per i toscani. Ma tutte e due festeggiano per la promozione di Serie A1.

Domani si svolgeranno le Finali di Campionato italiano e Coppa Italia Under 13 a Seregno e Under 17 a Follonica. In Under 17 le duellanti per il titolo saranno Valdagno e Follonica B ed in Coppa Italia Pumas e Sarzana. In Under 13, lo Scudetto sarà un’altra sfida veneto-toscana tra Trissino e Follonica, mentre in Coppa Italia sarà Montecchio e Pumas. Tutto sarà in diretta dalle ore 9:00 su FISRTV http://hockeypista.fisrtv.it

Emanuel Garcia (Trissino) e Romeo D’Anna (Lodi) – Photo Credit: Alberto Vanelli