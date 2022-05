Venerdì il presidente della LND Abete in visita al Comitato regionale veneto

CALCIO – Grande attesa e soddisfazione per il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND, che nel pomeriggio di venerdì 27 maggio riceverà la visita istituzionale del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete.

Il numero uno della LND arriverà a Marghera intorno alle ore 16 e incontrerà per primi i dipendenti del CR Veneto, sia delle sede regionale che delle Delegazioni. Un momento di confronto fortemente voluto dal presidente nazionale, che nei suoi primi mesi di mandato ha sottolineato a più riprese la necessità di dedicare maggiore attenzione alle risorse umane che lavorano nelle strutture periferiche, anche attraverso momenti di formazione dedicata.

A seguire – alle ore 17 – Abete parteciperà alla riunione del Consiglio Direttivo che coinvolgerà anche i Delegati provinciali e distrettuali, i Delegati assembleari e una rappresentanza della Consulta regionale. Sarà l’occasione per discutere e delineare insieme indirizzi e strategie per il presente e il futuro prossimo del movimento dilettantistico. Sul tavolo un tema cruciale come la Riforma dello Sport, con particolare riferimento al vincolo sportivo, al contratto di lavoro sportivo e al problema della mutualità dipendente dalla quota riservata alla LND per i diritti televisivi, ma si parlerà anche di attività agonistica che – dopo il difficile periodo pandemico – negli ultimi mesi ha ripreso finalmente a pieno regime.

La visita di Abete in Veneto si concluderà nella mattinata di sabato quando, accompagnato dal presidente regionale Ruzza, raggiungerà Bassano del Grappa per intitolare il campo sportivo di Santa Croce ad Antonio Ricchieri, figura dirigenziale di riferimento del calcio veneto e italiano, che – tra i tanti incarichi – ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Lega Nazionale Dilettanti a cavallo tra gli anni ’70 e ’80.