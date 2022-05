Sfida senza appello tra Treviso e Vicenza

Come era solito ripetere Ginettaccio Bartali “ E’ tutto da rifare! ” Destino inesorabile: domani sabato 28 maggio alle ore 19.00 si ricomincia a soffrire. Si giocherà nella palestra “Pascale”di via Carraretto nu.1 la partita che vale una stagione. Podolife Treviso e Vicenza si sfideranno per quella che presubilmente sarà un gara tiratissima ed equilibrata. Si è arrivati a gara3 in modo rocambolesco: Vicenza vince la prima a Treviso, e Podolife Treviso a sua volta replica violando il Palasport di via Goldoni. Il match di mercoledì è risultato durissimo ed incerto fino alla fine. Davanti a una folta cornice di pubblico che mancava da anni, accompagnate da un tifo continuo, rumoroso, appassionato, peraltro molto corretto, le due squadre non si sono risparmiate dando tutto quello che avevano in corpo. E pensiamo che domani accadrà la stessa cosa. Afferma coach Fabio Ussaggi: “Non ho nulla da obbiettare alle mie ragazze. Mi hanno dato l’anima dall’inizio del mio mandato, sono sicuro che lo faranno anche nell’ultima partita”. Bando a stanchezza e al gran caldo che imperversa in questi giorni. Spes ultima dea, dicevano gli antichi latini: la speranza è l’ultima a morire. Vicenza deve entrare in campo spavalda e senza paura. Forza ragazze: cuore, testa e polmoni. Parola d’ordine: non si molla!

Arbitri i sigg. Gianluca Cassiano e Leonardo Marcelli di Roma.

Ufficio Stampa

A.S.Vicenza Basket Femminile