Mi piace di cuore – Ascotrade premia H81 Wheelchair Rugby Vicenza

Dalle ruote di scorta per le carrozzine, alle scarpe chiodate da lancio, ai corsi di formazione per allenatori e accompagnatori: sono alcune richieste delle società paralimpiche che si sono aggiudicate l’ottava edizione di Mi Piace di Cuore-Ascotrade.

Il concorso, promosso dall’azienda di fornitura di energia in collaborazione con CONI e CIP Veneti, ha visto la partecipazione di 14 società paralimpiche che hanno presentato i loro progetti sulla pagina Facebook “MiPiaceDiCuore-Ascotrade”. A decretare i vincitori il voto di una giuria tecnica unito ai like ai progetti sulla pagina, che conta una fanbase di ben 230mila “amici”.

La premiazione si è tenuta il 16 febbraio in Comune a Treviso, nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato anche i testimonial di questa edizione, la giovanissima campionessa paralimpica italiana di tiro con l’arco, Asia Pellizzari, e Francesco Bettella, campione del mondo e bronzo paralimpico a Tokyo nel nuoto.

Quattro le società vincitrici, che si divideranno i 10 mila euro a disposizione.

Tra queste la vicentina H81 Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby in carrozzina

Le altre tre premiate sono:

ASD Sport “In”… Veneto (calcio a 5, basket) – Padova

ASD Calcio Veneto FD (Calcio e calcio balilla) – Padova

POL.HA.C. Treviso (atletica leggera) – Treviso

Rugby in carrozzina, calcio, basket, calcio balilla, atletica, calcio a 5: sono numerose le discipline coinvolte nei progetti e hanno ovviamente esigenze diverse, ma hanno in comune la convinzione del potere dello sport per la realizzazione personale e per l’inclusione delle persone con disabilità.

“Mi Piace di Cuore, arrivata al suo ottavo anno consecutivo, è un’iniziativa sociale straordinaria, premiata da un successo ormai consolidato – spiega Filippo Boraso, direttore generale di Ascotrade –. La prima edizione era stata lanciata da Ascotrade con l’obiettivo di valorizzare lo sport territoriale paralimpico come strumento di emancipazione della disabilità. Considerato che nel corso del tempo il progetto è cresciuto sia per i numeri che ha generato, sia, e soprattutto, per i valori che ha messo sul campo e ha contribuito a diffondere, da parte nostra c’è certamente oggi grande soddisfazione. Anche perché Mi Piace di Cuore è una iniziativa benefica che contribuisce concretamente a supportare le associazioni sportive paralimpiche del Veneto. Le quattro società vincitrici, anche quest’anno, potranno infatti realizzare, anche grazie al contributo di Ascotrade, dei progetti concreti che hanno la finalità di contribuire alla formazione del personale dedicato e ammodernare, oltre che rendere sempre più efficienti e accessibili, le strutture sportive destinate alle discipline paralimpiche.”