Dominio russo agli Europei di Winter triathlon, ma il podio Junior é tutto azzurro

WINTER TRIATHLON – Un Campionato europeo di winter triathlon targato Russia. È stata una squadra pigliatutto, o quasi, quella russa ai Campionati europei di winter triathlon ospitati al centro fondo Campolongo di Rotzo ed organizzati dall’European Triathlon Union, dalla Federazione Italiana Triathlon e dall’associazione triathlon locale l’Asd Triathlon 7C.

Nella prima giornata di gare la Russia si è portata a casa tutto il podio maschile Elite lasciando al triatleta azzurro, nonché altopianese di Canoce di Roana, Franco Pesavento la medaglia di legno. La gara del neo campione del mondo Pesavento è stata segnata da una penalità di 15 secondi comminatagli dai giudici di gara per partenza anticipata che l’atleta ha dovuto scontare all’interno della zona cambio alla prima transizione di passaggio d corsa a bici. Penalità che ha imposto a Pesavento una gara di rincorsa fin dalle prime battute riuscendo a riguadagnare terreno cambio dopo cambio mettendo gli avversari nel suo mirino. Però lo sforzo di recupero è stato tanto che nell’ultima frazione di sci da fondo Pesavento non ne aveva proprio più nelle gambe.

Campo libero quindi a Pavel Andreev che così giunge alla sua ottava medaglia d’oro europeo facendo coppia con gli otto medaglie dorate mondiali. Dietro di lui i connazionali Yakimov e Uliashev.

Anche tra le donne Elite niente da fare per la punta di diamante azzurra Sandra Maierhofer giunta sesta al traguardo. Sul podio è salita sullo scalino più alto Daria Rogozina, moglie di Andreev costituendo così una doppietta famigliare oltre che russa. Seconda al traguardo Svetlana Sokolova seguita poi da Anna Medvedeva.

Tra gli Under 23 maggior “diversità” dove tra gli uomini dietro al russo Danila Egorov, giunge Mario Kosut dalla Slovacchia e terzo Mattia Tanara che regala la prima medaglia all’Italia. Nell’Under 23 donne sempre Russia sullo scalino più alto del podio con Valeria Kuznetsova seguita da una doppietta slovacca formata da Zuzana Michalickova giunta seconda e da Lydia Drahovska.

Va meglio per i colori azzurri in campo Junior con un en plein maschile dell’Italia portandosi casa tutte e tre le medaglie con primo Lukas Lanzinger seguito dai compagni di squadra, nonché fratelli, Riccardo e Guglielmo Giuliano. Altra medaglia, ma di bronzo, per l’Italia tra le Junior Donne con Lena Goller preceduta dalla russa Kseniia Skvortsova che si porta a casa l’oro e dall’austriaca Katja Krenn medaglia d’argento.

Altre medaglie arrivano nel paniere italiano dalle gare di staffetta mista tenute il secondo giorno di Europe Winter Trithlon Championships. Tra gli Elite vince Russia 1 seguita da Slovacchia 1 e medaglia di bronzo per Italia 1 formata da Sandra Maierhofer e da Franco Pesavento che si rifanno dalla delusione della prima giornata. Argento per l’Italia nella staffetta mista Junior che viene preceduta al traguardo da Russia 1.

CLASSIFICHE

Elite Uomini

Pavel Andreev (Rus) 1.27.17 Pavel Yakimov (Rus) 1.27.35 Evgenii Uliashev (Rus) 1.27.53 Franco Pesavento (Ita) 1.28.10 Viotel Palici (Rou) 1.29.38

Elite Donne:

Daria Rogozina (Rus) 1.43.23 Svetlana Sokolova (Rus) 1.44.40 Anna Medvedeva (Rus) 1.46.56 Yulia Surikova (Rus) 1.49.15 Elisabeth Sveum (Nor) 1.49.44

Under 23 Uomini:

Danila Egorov (Rus) 1.33.21 Mario Kosut (Svk) 1.33.28 Mattia Tanara (Ita) 1.37.32 Peter Zacik (Svk) 1.41.36

Under 23 Donne:

Valeria Kuznetsova (Rus) 1.51.42 Zuzana Michalickova (Svk) 1.53.21 Lydia Drahovska (Svk) 1.58.47 Gina Bin (Aut) 2.01.33 Martina Stanchi (Ita) 2.15.01

Junior Uomini:

Lukas Lanzinger (Ita) 0.55.04 Riccardo Giuliano (Ita) 0.55.54 Guglielmo Giuliano (Ita) 0.56.07 Semen Zakutin (Rus) 0.57.42 Matteo Sfregola (Ita) 1.00.05

Junior Donne:

Kseniia Skvortsova (Rus) 1.08.17 Katja Krenn (Aut) 1.11.35 Lena Goller (Ita) 1.15.06

2×2 Staffetta Mista Elite:

Russia 1 1.01.19 Slovakia 1 1.04.34 Italia 1 1.05.16 Romania 1 1.07.22 Repubblica Ceca 1 1.09.49

2×2 Staffetta Mista Junior: