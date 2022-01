A Padova Ottavia Cestonaro centra subito la tripla vincente

ATLETICA LEGGERA – Triplice impegno, al Palaindoor di Padova, per la triplista azzurra Ottavia Cestonaro (Carabinieri) che nell’arco della giornata ha gareggiato nei 60 ostacoli (8”75 dopo un 8”77 in batteria), nell’alto (1.75) e nel peso (10.79). Tre gare e tre vittorie, migliorando il personale nei 60 ostacoli ed eguagliandolo nell’alto. In mattinata anche l’assolo di Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia) nei 5000 metri di marcia (21’08”91). Da segnalare pure il 5.15 di Matteo Miani (Assindustria Sport) nell’asta e il 21”59 di Pietro Pivotto (Atl. Biotekna) nei 200.

RISULTATI. UOMINI. 200: 1. Pietro Pivotto (Atl. Biotekna) 21”59, 2. Davide Guidolin (Atl. Vicentina) 21”99. 1500: 1. Sebastiano Gavasso (Atl. Vicentina) 3’59”02. 60 hs: 1. Francesco Marconi (Trevisatletica) 8”27. Alto: 1. Alberto Murari (Athletic Club 96 Alperia) 2.00. Asta: 1. Matteo Miani (Assindustria Sport) 5.15. Lungo: 1. Stefano Dolci (Cus Verona Sez. Atletica) 6.99. Marcia (5000 m): 1. Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia) 21’08”91. JUNIORES. 60 hs: 1. Simone Coren (Atl. Malignani Lib. Udine) 8”05. ALLIEVI. 60 hs: 1. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 8”02. MASTER. 200: 1. Renzo Romano (Atl. Pistoia, SM55) 26”75. 60 hs: 1. Giorgio Badin (Atl. Master Trieste, SM50) 9”59. Lungo: 1. Filippo Biondi (Ass. Dilett. Grumolo, SM35) 4.91.

DONNE. 200: 1. Alessandra Bonora (Bracco Atletica) 24”99, 2. Giulia Fongaro (Atl. Vicentina) 25”32. 1500: 1. Elisabetta Galliano (Atl. Saluzzo) 4’45”81. 60 hs: 1. Ottavia Cestonaro (Carabinieri) 8”75. Alto: 1. Ottavia Cestonaro (Carabinieri) 1.75. Peso: 1. Ottavia Cestonaro (Carabinieri) 10.79. Marcia (3000 m): 1. Martina Nacchi (Gs Fiamme Oro Padova) 15’26”97. ALLIEVE. 60 hs: 1. Martina Agostini (Assindustria Sport) 8”77 (8”70 in batteria). Peso: 1. Valeria Patricia Da Rif (Gs La Piave 2000) 10.50. MASTER. 60 hs: 1. Serena Caravelli (Atl. Brugnera PN Friulintagli, SF40) 9”36.

