A causa del maltempo, il blocco del traffico all’interno delle mura storiche è sospeso come molte iniziative in programma in centro in occasione della domenica ecologica.

Gli agenti sono stati impegnati con due pattuglie nei controlli per il blocco del traffico ai varchi di entrata: sono stati sei i veicoli controllati dalle 9 alle 13. Nessuna sanzione è stata elevata.