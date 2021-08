Nuovo Consiglio direttivo per gli arbitri di Vicenza: al fianco di Meneguzzo Capozzi e Andrighetto

ARBITRI – Il 26 luglio 2021 Ivano Meneguzzo, presidente della sezione AIA di Vicenza, ha nominato il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica fino al 30 giugno 2022.

Quasi tutti i consiglieri e collaboratori sono stati confermati: Ivan Radin, Paolo Lovato, Rappo Mirko, Nereo Sandri, Piergiorgio Rodighiero, Paolo Nestasio, Manuel Cecchetto, Alessandro Farina e Andrea Loris Galvanin, già veterani di passati consigli direttivi, che hanno messo e metteranno a disposizione le loro esperienze per la crescita e la formazione dei giovani colleghi.

Confermata anche la collaborazione di Daniel Amabile, referente arbitri nazionali, dopo l’inaspettata e improvvisa dimissione dalla massima serie A.

E grazie al suo fondamentale contributo sono stati organizzati, anche per la stagione sportiva 2021/2022, dei tavoli tecnici con il supporto di arbitri sezionali e appartenenti al CRA.

Ad affiancare e supportare il lavoro del presidente ci saranno l’arbitro benemerito Sergio Capozzi.

Capozzi ha arbitrato fino al 1996 raggiungendo la serie C (attuale CAN PRO), dal 1996 al 2000 ha militato nella massima serie come AA (assistente arbitrale), successivamente è stato OA (osservatore arbitrale) arrivando alla CAN A dal 2014 al 2019. Dal 2003 è arbitro benemerito. Nella stagione 2019/2020 è stato componente del CRA Veneto.

“Lavoreremo intensamente affinché tutti i colleghi della sezione di Vicenza abbiano le soddisfazioni che meritano. Inoltre alcuni nostri giovani hanno potenzialità notevoli: cercheremo di farli crescere, sono convinto otterranno traguardi prestigiosi” ha dichiarato.