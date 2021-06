Il fine settimana della Rangers Pallanuoto Vicenza: en plein di successi e Riccardo Corà in azzurro

Corà tra i migliori atleti del 2006

Riccardo Corà é stato convocato per il collegiale riservato ai migliori 25 atleti dell’anno 2006. Dopo una settimana lo staff della nazionale sceglierà il gruppo che parteciperà ai Campionati europei di categoria di luglio in Portogallo.

Orgogliosi di aver mandato uno dei ragazzi di Vicenza in una selezione nazionale in cui i convocati provengono soprattutto da Società di serie A1 e A2

Under 14

Rangers – Bolzano nuoto 19-3

Prima partita della squadra che inizia bene il campionato

Under16

Rangers – Bolzano Nuoto 15-0

Squadra prima nel girone a punteggio pieno in attesa delle finali con le vincenti dal girone 1

Under 18

Mestrina- Rangers: 6-12

RN Trento – Rangers 11-14

Squadra prima in classifica nel girone unico regionale in attesa delle due sfide decisive con Plebiscito PD e Trieste

Serie C

Sportivamente Belluno – Rangers 5-29

Partita spigolosa nonostante il risultato. Continua nonostante la delusione per il primo posto nel girone triveneto ormai non raggiungibile, la serie delle vittorie e l’esperienza dei più giovani