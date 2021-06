A Longarone podi per Bianchini, Faccioli e Marchesin (Circolo della spada Vicenza)

SCHERMA – A Longarone, dopo la prova di Bolzano, è il momento di una due giorni GPG Veneto e Trentino Alto Adige.

Il Circolo della Spada Vicenza si è presentato con 4 atleti in gara. Elena D’Ascanio tra le giovanissime di spada e Tommaso Bianchini, Ettore Marchesin e Riccardo Zanin tra i ragazzi/allievi di fioretto.

Elena, nella sua prima gara di spada, conquista 2 belle vittorie nei gironi, entra nelle 8 vincendo la prima diretta 10/8 contro La Lumia di Verona e raggiunge un buon sesto posto anche se sconfitta per il podio 10/7 dalla Crescentini di Treviso.

Ben più esperti gli atleti rappresentanti il circolo tra i Ragazzi/Allievi di Fioretto. Riccardo con 2 vittorie nel girone dimostra come l’impegno paga. Poi perde contro Atkinson 15/5 per i 16 ma il 20° posto finale è un bel salto avanti rispetto alla gara precedente.

Ettore nel girone ottiene 4 belle vittorie che gli fanno saltare il primo turno. Per i 16 perde 15/11 contro Nistri di Padova. Giunge 17° ad un passo dalla parte più alta della classifica. Bravo Ettore!

Tommaso, come a Bolzano, nel girone infila solo vittorie e con 24 di aliquota si colloca al secondo posto della classifica provvisoria. Vince, per entrare nei 16, senza lasciare a Vomiero di Padova neppure la stoccata della bandiera. Superando poi Atkinson di Treviso 15/9, “vendicando” quindi la sconfitta di Riccardo, entra negli 8.

Guadagna la semifinale con la netta vittoria (15/2) contro Panazzolo della Comini e arriva in finale superando 15/10, in quello che ormai è diventato un classico scontro tra ex, Appicelli a sua volta della Comini. La finale è contro Pasin di Treviso. Qui la corsa di Tommaso, sconfitto 15/10, si ferma ma c’è solo da crescere e continuare così.

La domenica é poi andata in scena la seconda giornata del Campionato regionale GPG. Il Circolo porta un bel numero di atleti. Per i Maschietti e le Bambine di fioretto sono per la prima volta in pedana per una gara ufficiale Enrico Dal Sasso, Nicolò Liotto, Gianluca Prischich e Laura Galla.

Cesare Marchesin, Ginevra Faccioli e Elena D’Ascanio (dopo il bel 6° posto ieri nella spada) rappresentano i nostri giovanissimi/e. Tommaso Bianchini vicecampione regionale di fioretto, partecipa anche nella categoria ragazzi/allievi di Spada.

E’ nutrita la rappresentanza di ragazze/Allieve nella spada femminile con Sabrina Calabrese, Giulia Rametta, Aurora Cappelletti, Maia Calò e Giovanna Pegoraro, queste ultime alla loro prima gara.

Laura, all’esordio, paga sicuramente l’emozione. Nei gironi si avvicina alla vittoria contro una avversaria mettendo 4 stoccate. Rotto il ghiaccio ci saranno tante possibilità per raggiungere nuovi obiettivi.

I suoi “colleghi” Enrico, Nicolò e Gianluca, emozionati ma assai grintosi, sono a loro volta alla prima gara ufficiale.

Nei gironi Gianluca ed Enrico vincono una volta mentre Nicolò supera ben 2 avversari. Sia Gianluca che Enrico superano la prima diretta ed entrano nei 16, Nicolò è battuto ma avrà certamente tempo per rifarsi così come gli altri due compagni che sono fermati nell’accesso agli otto.

Ginevra ed Elena affrontano determinate la loro gara. Nei gironi Elena vince 3 assalti mentre Ginevra 4.

Entrano entrambe direttamente nelle 8 .Elena è sconfitta per entrare in semifinale mentre Ginevra superando Mattiazzi e Francese, entrambe di Treviso, va avanti. Per il primo posto incontra Casale con cui perde 10/8. Sarà per la prossima volta! In conclusione Elena conferma l’abbonamento al 6° posto (come quello conquistato nella spada) e Ginevra è vicecampionessa regionale. Bravissime!

Cesare affronta la gara come al solito molto deciso. Tira molto bene e nei gironi vince 5 assalti su 6 passando direttamente nel tabellone dei 16 e battendo, con determinazione e grande volontà, Lafuenti di Padova (10/4) e Binotto di Padova (10/9) si guadagna il podio. Per la finale perde in un combattuto incontro concluso 10/9 per il suo avversario, Savioli di Verona. Ha comunque tutte le capacità per andare più avanti. Nel frattempo guadagna uno splendido terzo posto. Bravo Cesare! Nella spada 2 atlete Giulia e Sabrina sono esperte tiratrici mentre Aurora, Maia e Giovanna incrociano ufficialmente le lame con le proprie avversarie per la prima volta dopo solo un anno di esperienza in palestra.

E’ un battesimo molto positivo che nei gironi vede Aurora conquistare 3 vittorie, Giovanna 2 e Maia 1.

Sabrina si impegna ed ottiene un successo mentre Giulia, in ottima giornata e dimostrando una buona crescita, vince 4 assalti. Maia, Giovanna e Sabrina non superano l’accesso ai 16 ma disputano la loro gara e mettono le loro stoccate facendo un’esperienza che sarà utile in futuro.

Aurora, combattendo colpo su colpo e battendo (15/14) De Fato di Mogliano, e Giulia, superando (15/10) Ceolato di Schio, invece superano il turno.

Giulia è fermata (15/11) per gli 8 da Tintinaglia di Treviso tuttavia dimostra le sue possibilità e avrà tempo per maturare. Anche Aurora non supera il turno perdendo 15/10 contro Lazzari di Treviso ed è alla fine chiude 14^. Come prima gara può essere veramente soddisfatta. Giulia invece conquista un bellissimo 9° posto ad una passo dalla zona medaglie.

Nei ragazzi/allievi Tommaso dopo la gara di fioretto che lo ha visto arrivare secondo impugna la spada. Dopo i gironi che conclude con 4 vittorie entra direttamente nei 32 e superando Nardi di Treviso 15/8 entra nei 16. Per gli 8 sfida Pasin di Treviso e perde 15/12 e risulterà 13°.

Ci sono ampi margini di miglioramento ma al momento la sua arma rimarrà il fioretto.

In conclusione di questa due giorni regionale il Circolo con due vicecampioni regionali, un terzo posto, 2 sesti posti e buoni piazzamenti dimostra di avere atleti impegnati che si danno da fare per raggiungere importanti obiettivi. Dopo un anno di blocco di gare e attività si può essere contenti del lavoro fatto.

Grazie a tutti atleti, tecnici e dirigenti per il loro impegno in un periodo difficile che vogliamo dimenticare e superare. Ci riusciremo di sicuro!