Vicenza Volley sabato contro Arena Volley Team nella partita che vale una stagione

VOLLEY PLAYOFF SERIE B1 – Gara 1 domenica scorsa a Verona non è andata bene ma si sapeva che quello di Arena Volley Team era un campo difficile dove in pochi avevano vinto quest’anno.

Adesso, però, il vantaggio del giocare in casa ce l’ha Vicenza Volley e quello che è certo è che dallo scorso mese di agosto, quando è iniziata questa lunghissima stagione, al palazzetto di via Goldoni nessuno ha battuto le biancorosse in partite ufficiali.

Quella di sabato sera alle ore 20.30 è una partita con un unico risultato possibile per le vicentine del presidente Andrea Ostuzzi. La vittoria, quella vittoria che permetterebbe di accedere alle finali dei playoff promozione per la Serie A2.

“Fisicamente stiamo bene – ha dichiarato coach Chiappini – Diciamo che abbiamo una buona forma dal punto di vista fisico ed atletico. Dal punto di vista mentale è ovvio che c’è stata qualche scoria negativa dopo la gara di sabato. L’abbiamo lavata via e adesso arriviamo pronti a questa sfida decisiva per il nostro futuro”.

Ancora a “porte chiuse”, la partita potrà essere seguita in diretta sul digitale terrestre a partire dalle ore 20 sui canali 86 e 166.