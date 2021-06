In Coppa Italia esordio vincente dei Diavoli contro Monleale: sabato si replica con Milano

HOCKEY IN LINE – Mc Control Diavoli Vicenza fa il suo esordio in Coppa Italia sulla pista di Forlì, nell’ambito degli Italian Roller Games, con una vittoria per 3-0 contro Monleale, al termine di una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre e combattuta.

I biancorossi privi di bomber Delfino che si unirà al gruppo in serata, e con in porta i suoi due portieri, Michele Frigo nel primo tempo ed Andrea Alberti nel secondo, ottengono la vittoria che, in virtù del successo di Milano per 3-1 sul Torino, li porta dritti a sfidare di nuovo i rivali di sempre domani mattina, sabato 5 giugno, alle ore 10

I Diavoli, freschi vincitori dello scudetto e detentori del titolo, partono soft senza spingere troppo, complice il clima e la pista nuova, ma gestiscono bene la gara senza correre particolari rischi, anche se il risultato non è affatto scontato e il primo tempo si chiude sull’1-0, grazie al gol di MacDonald che sfrutta la doppia superiorità numerica. In pista spazio per Filippo Centofante e qualche cambio per Carlo Trevisan, entrambi cresciuti nelle giovanili biancorosse.

Nella seconda frazione di gioco Vicenza controlla la situazione di inferiorità, fuori Centofante, alla seconda penalità dopo quella del primo tempo, e raddoppia con una bella azione MacDonald/Sigmund/Pace e Sigmund che non si fa pregare e conclude in rete. Possibilità di segnare anche per il terzo straniero biancorosso, Wennerstrom, che sbaglia sotto porta un gol forse troppo facile e cerca di rifarsi con un bel tiro ribattuto da Peruzzi. Dall’altro lato bene Alberti su Crisci e poi, dopo una manciata di secondi dal cambio portiere per i piemontesi (fuori Peruzzi e dentro il giovane Grando), è Nicola Frigo ad andare in rete infilando il disco a filo del primo palo, sopra il guanto del portiere. Monleale prova a reagire con Crisci e Lusignani, ma è pronto Alberti. Negli ultimi minuti gestione dei Diavoli che chiudono con la vittoria e sono già proiettati all’ennesima sfida con Milano.

“Ci aspettavamo una gara ostica, in un campo che non conoscevamo e particolare, contro una delle outsider del campionato – ha dichiarato a fine gara capitan Luca Roffo, ai microfoni di FISR TV. – Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata contro una squadra che pattina, ha ha un portiere forte ed un allenatore preparato, quindi non ci aspettavamo nulla di diverso, ma una sfida combattuta come è stata”.

– Subito un’altra sfida con Milano?

“E’ una partita in cui non ci sono favoriti. In un campo neutro così, è una partita alla pari, uno scontro diretto che penso possa essere molto bello. Se qualcuno ci dà per favoriti non cambia nulla, è poi la pista a dare il verdetto e non guardiamo queste cose. Ho visto i nostri avversari molto bene, quindi credo sarà una bella gara e ci sarà da divertirsi”.



Mc Control Diavoli Vicenza – Sportleale Monleale (1-0) 3-0

Mc Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo M., Piantoni, Wennerstrom, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Tabanelli, Ustignani, Trevisan, Roffo, Pace, Baldan, Frigo N. Allenatore: Angelo Roffo