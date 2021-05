Il LR Vicenza a Frosinone conquista il punto della salvezza

CALCIO SERIE B – E finalmente, a Frosinone, é arrivato quel punto che ancora mancava alla salvezza matematica del LR Vicenza.

ul pareggio finale sancisce di fatto il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato a fine stagione e che, nel finale di stagione, si era trasformato nella possibilità di ambire a traguardi più ambiziosi falliti, dopo la bella vittoria con il Cittadella, in un filotto di tre sconfitte a cui si é aggiunta, archiviati i tre punti di Chiavari con la Virtus Entella, quella con il Brescia, che ha messo definitivamente fine ai sogni di gloria.

Sul pareggio in terra laziale c’è poco da dire se non che si tratta di un risultato… annunciato anche se non scontato. Sono i padroni di casa a fare la partita e ad andare più volte vicini al vantaggio, che arriva invece per i biancorossi a segno con una punizione deviata di Vandeputte. Immediato l’1-1 che, di fatto, manda in archivio il campionato se non fosse per l’epilogo di lunedì al Menti contro la Reggiana che sarà una vetrina per chi ha trovato meno spazio nell’arco della stagione.

Una stagione in chiaroscuro, con tanti alti e bassi, che Mimmo Di Carlo definisce la più difficile della sua carriera per i tanti problemi contingenti legati all’emergenza da COVID e a cui si é aggiunta, in casa berica, quella dovuta ai tanti infortuni con un’infermeria che sembrava non volersi svuotare mai.

Al di là di questo se il tecnico elogia una volta di più il gruppo e l’unione di intenti dall’altra non si può nascondere che più di qualche giocatore ha deluso le attese non risultando adeguato alla categoria.

Categoria con cui bisognava riprendere confidenza, ma che nella prossima stagione richiederà un qualcosa in più a livello di organico per un cambio di passo che voglia dire una classifica più ambiziosa per società e per quei tifosi che, seppur a distanza, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno.