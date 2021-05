Michele “speedy” Villanova vuole accelerare con il suo Arzignano Valchiampo

CALCIO SERIE D – Momento positivo per l’Arzignano Valchiampo, che mercoledì al Dal Molin ha conquistato la settima vittoria nelle ultime otto partite, un filotto che ha permesso ai giallocelesti di piazzarsi per la prima volta in stagione in zona playoff. Contro il Mestre i ragazzi di Bianchini hanno messo in mostra una prestazione di altissimo livello, fisico e mentale, riuscendo a conquistare una vittoria dal peso specifico elevatissimo. Uno dei protagonisti del match, capace di cambiare ritmo alla gara, è stato Michele Villanova: con le sue accelerazioni è stato sempre una spina nel fianco della difesa arancionera, ed alla fine è uscito tra gli applausi dei suoi compagni. Con lui abbiamo voluto fare il punto della situazione dopo il successo del turno infrasettimanale, in vista della prossima partita, domenica a Chions.

“Quella con il Mestre è stata sicuramente una partita che ci ha dato ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi – esordisce il giocatore – Siamo andati sotto ma comunque abbiamo portato avanti il nostro gioco e siamo riusciti a ribaltarla, confermando che siamo una squadra che vuole fare qualcosa di importante”.

A livello personale grande partita con il Mestre e prestazioni in costante crescendo…

“Sicuramente in quanto ex ci tenevo a fare bene e ci sono riuscito. Ora però voltiamo pagina e già testa alla prossima sfida”.

Appunto, il prossimo ostacolo é il Chions in trasferta. Che squadra ci aspetta?

“Tutte le partite sono toste, come lo sarà la trasferta di Chions e come lo è stata questa contro il Mestre. Andremo lì per imporre il nostro gioco, cercando di portare a casa tre punti che sarebbero importantissimi ai fini della classifica”.

Sette vittorie nelle ultime otto partite non vengono per caso. In cosa siete migliorati maggiormente negli ultimi mesi?

“Siamo migliorati nella consapevolezza nei nostri mezzi: siamo un gruppo forte, lo sappiamo e cerchiamo di mettere tutte le nostre potenzialità in ogni partita alla ricerca della vittoria”.

Le sensazioni in vista di questo finale di stagione?

“Non ci poniamo limiti: affrontiamo ogni partita con grande entusiasmo e voglia e poi i conti li faremo alla fine”.