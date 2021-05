AS Vicenza venerdì con l’Alpo per chiudere al quinto posto la regular season

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Con la vittoria ottenuta ieri contro Sarcedo (44/45) Castelnuovo Scrivia arriva a 34 punti e acquisisce irraggiungibile il quarto posto assoluto nella classifica.

Venerdì Alpo – A.S.Vicenza, ora appaiate a quota trenta, vale solo per l’aggiudicazione del quinto e sesto posto. Chi vince arriva quinto, chi perde arriva sesto. All’andata finì con un successo per 74-62 delle biancorosse, protagoniste di un’ottima prestazione.

La vincente affronterà nei playoff Castelnuovo Scrivia mentre la perdente si troverà di fronte Udine. Non crediamo di dire un’eresia affermando che gli ostacoli Scrivia e Udine più o meno si equivalgono mentre fino ad alcuni giorni fa si poteva addirittura pronosticare un play off tra Alpo e Vicenza: peccato!

Di sicuro Vicenza recupera Gisel Villarruel, la sua fromboliera, tenuta da coach Sinigaglia prudentemente a riposo per un dolore al polso nell’ultima partita persa contro Fanola S. Martino. Per Monaco e compagne Alpo sarà l’ottava partita in 23 giorni e sancirà la fine di un gran campionato da parte di Vicenza: insperabile a settembre, la conquista dei playoff è di per sè la realizzazione di un sogno e il conseguimento di uno straordinario traguardo. A detta di tutti, Vicenza è stata la rivelazione dell’anno, una novità bellissima in un torneo contro avversarie sulla carta più forti o alla pari in un torneo reso ancora più difficile dalla pandemia. A prescindere dal risultato di venerdì, Vicenza già mercoledì 12 maggio sarà in campo al Palazzetto dello sport di via Goldoni contro Castenuovo Scrivia o contro Delser Udine per l’avvio dei playoff, al meglio delle tre partite, con eventuale bella in casa della meglio classificata in campionato.

Alpo-Vicenza si gioca venerdì 7 maggio, alle ore 18.30, a Villafranca.

Arbitri: Gabriele Occhiuzzi di Trieste e Matteo Roiaz di Muggia (Ts).