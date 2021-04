Il finale di stagione del LR Vicenza: 4 partite in 10 giorni e si gioca sempre alle ore 14

CALCIO SERIE B – La sosta, poi quattro partite in 10 giorni, per un finale di stagione da vivere a ritmi intensi.

Il LR Vicenza tornerà in campo sabato 1 maggio a Chiavari per la trasferta contro il fanalino di coda Virtus Entella, per poi ospitare martedì 4 al Menti il Brescia, andare venerdì 7 a Frosinone e chiudere lunedì 10 in casa con la Reggiana. Si giocherà sempre alle ore 14.

Quattro gare per conquistare gli ultimi punti che mancano ancora alla salvezza e poi mettere in archivio la stagione che ha fatto segnare il ritorno nel campionato cadetto, contraddistinta da non poche difficoltà legate al Covid ma anche agli infortuni, con Mimmo Di Carlo che non é mai riuscito a schierare la stessa formazione per due partite consecutive. Non sono mancate le note positive, con belle prestazioni ed un Riccardo Meggiorini salito in doppia cifra realizzativa a dispetto della carta d’identità.

Chiuso il campionato bisognerà iniziare a programmare il prossimo, che speriamo coincida con la ripresa della normalità, con il ritorno del pubblico negli stadi e, soprattutto, con la capacità di lottare per nuovi e più ambiziosi obiettivi.