Vicenza Volley sabato al palasport contro il Giorgione nella partita che vale il primo posto

VOLLEY SERIE B1 – E’ la gara stagionale sin qui più importante per Vicenza Volley.

Una partita che può incidere molto (vista l’incertezza che regna ancora a livello generale) sul percorso rimanente .

Arriva il Giorgione, l’unica squadra ad aver battuto Vicenza in questo campionato. Per mantenere il primo posto e garantirlo fino alla fine del girone, le biancorosse hanno un solo risultato possibile, vincere in maniera piena e senza tie break.

La squadra di Chiappini arriva da un filotto di cinque partite vinte, da prestazioni convincenti, è consapevole del proprio indiscusso valore, ma la formazione avversaria è altrettanto strutturata ed è costruita per tentare il salto di categoria.

Sarà una gara da seguire in diretta televisiva sul Canale 95 del digitale terrestre a partire dalle ore 18, una partita dal pronostico incerto, un match che comunque vada per l’una o per l’altra siamo sicuri regalerà spettacolo vista la qualità dei due roster.

Le biancorosse di Chiappini hanno lavorato bene, sono cariche e cercheranno in tutti i modi di portare a casa i tre punti pieni.